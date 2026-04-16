Un grupo de 12 bolivianos es el primero en ser expulsado por Chile

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Publicado el 16/04/2026 a las 11h36
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Este jueves, cerca de las 07:30, salió el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares desde Chile y que tiene a ciudadanos bolivianos a bordo. La medida se asume como parte del plan que ejecuta el Gobierno de José Antonio Kast.

La operación se realizó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago, publicaron distintos medios chilenos.

Dentro del grupo de expulsados, 12 son bolivianos, hay nueve ecuatorianos y 19 colombianos y el traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y a cada migrante lo acompañó un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), informó Bio Bio.

Se conoce que la aeronave hará una escala en Iquique, en donde sumarán más personas para ser deportadas, aunque no se precisó el número.

Todos ellos han cometido algún delito en nuestro país, tales como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros.

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