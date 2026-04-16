Irán amenaza con bloquear exportaciones en el Golfo Pérsico

Un alto comandante del ejército de Irán advirtió ayer que bloqueará las importaciones y exportaciones en el Golfo, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa su bloqueo del estrecho de Ormuz contra buques iraníes, reportó la agencia semioficial de noticias Fars.

Ali Abdollahi, comandante en jefe del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, dijo lo anterior al condenar el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz para evitar la navegación de barcos hacia y desde puertos iraníes a través de la vía.

Si Estados Unidos “busca continuar su acción ilegal de imponer el bloqueo naval en la región y causa problemas de seguridad para barcos comerciales y petroleros iraníes, la acción será un preludio de la violación del cese el fuego, y las poderosas fuerzas armadas de Irán no permitirán la continuación de las importaciones y exportaciones en el Golfo, el mar de Omán y el mar Rojo”, advirtió Abdollahi.

El comandante añadió que Irán tomará fuertes acciones para defender su soberanía e intereses nacionales.

Estados Unidos impuso un bloqueo en el estrecho de Ormuz para impedir que los barcos lleguen a los puertos iraníes, medida que entró en vigor luego del fracaso de las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos celebradas en Islamabad, la capital de Pakistán, el pasado fin de semana.

Las conversaciones de paz se llevaron a cabo el sábado y la madrugada del domingo, luego del cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel que entrara en vigor el 8 de abril.

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que Teherán mantiene su disposición al diálogo, aunque advirtió que no aceptará presiones externas ni intentos de imponer condiciones que equivalgan a una rendición.

En este contexto, Trump culpó del fracaso a la parte iraní que, según él, se negó a “renunciar a sus ambiciones nucleares”. Además, el mandatario decidió bloquear el estrecho de Ormuz.

Mientras, el vicepresidente J. D. Vance anunció que se han logrado “grandes avances” respecto a las negociaciones. Destacó que se establecieron con claridad los límites y condiciones bajo los cuales Washington está dispuesto a ceder. No obstante, advirtió que el futuro del diálogo dependerá de la “flexibilidad” de Irán y de su disposición a aceptar los “puntos cruciales” planteados por EE.UU. para avanzar hacia un acuerdo definitivo.