12 bolivianos junto a otros 28 extranjeros son expulsados de Chile

A primera hora de ayer, desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, despegó el primer vuelo de expulsión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en un operativo que no solo materializa la salida de ciudadanos extranjeros, en situación irregular o con antecedentes penales, sino que da inicio formal a una política de control fronterizo estricto y ejecución efectiva de medidas pendientes.

El vuelo contempló la expulsión de 40 ciudadanos extranjeros (25 por medidas administrativas y 15 por orden judicial). Del grupo, un total de 12 son bolivianos, 19 colombianos y nueve ecuatorianos. Tras una escala técnica en Iquique, el avión continuó su ruta hacia Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia), donde los pasajeros fueron entregados a las autoridades migratorias de sus respectivos países.

El gobierno chileno informó que este operativo marca el inicio de una política permanente de control migratorio, que se desplegará de manera continua y sin pausa mediante operaciones aéreas y terrestres orientadas a materializar expulsiones, reforzar la fiscalización y asegurar el cumplimiento efectivo de la ley en todo el territorio nacional.

Asimismo, las autoridades de ese país señalaron que no se trata de una acción aislada, sino del comienzo de un esfuerzo sostenido del Estado para restablecer el orden migratorio, con procedimientos regulares, coordinación interinstitucional y una presencia operativa constante frente al ingreso irregular y a quienes deban abandonar el país por resolución administrativa o judicial.

De los 40 extranjeros expulsados en este vuelo, 30 registran antecedentes asociados a delitos o conductas de alta gravedad, entre ellos receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, amenazas, porte ilegal de arma y munición, robo con intimidación, robo en lugar habitado y robo por sorpresa.

Durante el primer mes de Gobierno de Kast se habrán concretado 156 expulsiones, en su gran mayoría de carácter administrativo. En igual período de 2022, durante el inicio del gobierno anterior, se materializaron 117 expulsiones.