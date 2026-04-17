Trump: “Israel no bombardeará más al Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe”

AGENCIAS
Publicado el 17/04/2026 a las 11h10
Donald Trump envió un claro mensaje a Israel para que cese sus ataques contra el Líbano, afirmando que Tel Aviv tiene terminantemente "prohibido" cualquier ofensiva militar en el territorio del país árabe.

"Israel ya no bombardeará el Líbano. Estados Unidos les ha prohibido hacerlo. ¡Basta ya!", escribió este viernes el mandatario en su red Truth Social.

Noticia en desarrollo.

