Ocho niños mueren en un tiroteo masivo tras disputa familiar en EE.UU.

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Publicado el 19/04/2026 a las 12h49
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Ocho menores de entre 1 y 13 años de edad han muerto y dos más han resultado heridos este domingo en un "incidente doméstico" en Shreveport, Luisiana, según ha informado la Policía.

El portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, ha explicado en rueda de prensa que además de los ocho fallecidos hay cuatro personas más heridas por los disparos ocurridos en hasta cuatro ubicaciones distintas.

La Policía recibió el primer aviso del incidente sobre las 6.00 horas y persiguió a un individuo que huía en un coche robado hasta que finalmente los agentes abrieron fuego contra este hombre, que también ha fallecido. Bordelon ha indicado que algunos de los menores fallecidos eran hijos del individuo.

"Es una escena del crimen muy amplia, con múltiples niños fallecidos, así que les vamos a pedir paciencia hasta que tengamos la información para darla", ha añadido.

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, ha comparecido también ante esta "trágica situación", "probablemente la más trágica que haya tenido jamás en Sreveport". "No sé qué decir. Mi corazón se ha quedado de piedra", ha añadido el jefe de la Policía, Wayne Smith.

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