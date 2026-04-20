Cuba confirma conversaciones con EEUU en La Habana

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, director de asuntos bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano al periódico Granma.

El diplomático declaró que "por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

El viernes, el medio estadounidense Axios publicó un artículo en el que aseguraba que funcionarios de Washington habían sostenido el 10 de abril múltiples reuniones en La Habana con funcionarios de la isla, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro.

“Tema de máxima prioridad"

Según Axios, que cita a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, los representantes de Washington hicieron varias exigencias al Gobierno cubano para continuar con el proceso de negociaciones, entre ellas la liberación de presos políticos. Sin embargo, la cancillería de la isla negó este lunes esas afirmaciones.

García destacó este lunes que "la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad" para la delegación del régimen comunista y calificó el actual proceso de conversaciones con Estados Unidos como "un tema sensible" que se maneja con "discreción".

La Habana y Washington mantienen conversaciones en un momento de fuertes tensiones entre ambos gobiernos, desde que la administración del presidente estadounidense Donald Trump comenzó a aplicar en enero una política de máxima presión contra el gobierno cubano.