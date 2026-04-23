Fiscalía de Perú pide detener al organizador de comicios

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Publicado el 23/04/2026 a las 19h34
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a Fiscalía de Perú ha pedido que se ordene la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, por las irregularidades que se presentaron durante los comicios generales del pasado 12 de abril, informó el fiscal general peruano, Tomás Gálvez.

El fiscal señaló en la emisora RPP que la petición fue presentada durante la noche del martes contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE y que ahora se deberá esperar a que el juez de turno determine la fecha en que se celebrará la audiencia de revisión del requerimiento.

Gálvez remarcó que el Ministerio Público está "actuando con toda firmeza" en este caso y que será el juez el que deba "resolver a la brevedad posible" sobre la petición.

También confirmó que Corvetto, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de colusión, ha entregado dos pasaportes a la Fiscalía Anticorrupción, ya que cuenta con las nacionalidades peruana e italiana.

 

Investigado

Corvetto dimitió este martes a la jefatura de la ONPE en medio de las críticas e investigaciones por las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Con el 94,4 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17,05 %; seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,02 % , y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,90 %.

Mientras que ya se ha confirmado que Fujimori disputará la segunda vuelta presidencial, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga en la disputa por el segundo lugar es actualmente de 19.298 votos

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