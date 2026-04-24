Israel y Líbano pactan extender el alto el fuego por tres semanas

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado ayer que Israel y Líbano han acordado prorrogar tres semanas el alto el fuego después de reunirse con representantes de ambos países en la Casa Blanca, en el segundo encuentro bilateral directo en décadas.

El primero, el pasado 16 de abril y mediado también por Washington, condujo a la declaración de un alto el fuego de diez días muy frágil sobre el terreno.

Apenas unas horas antes del encuentro de ayer, ataques israelíes mataron a tres personas en el sur de Líbano mientras, en pleno encuentro, Hezbolá, que no participa en las negociaciones al no ser un actor estatal, lanzaba una oleada de ataques contra el norte de Israel.

“¡La Reunión transcurrió muy bien! Los Estados Unidos van a trabajar con Líbano con el fin de ayudarlo a protegerse de Hezbolá.

El Alto el Fuego entre Israel y Líbano se extenderá tres emanas. Espero con interés en un futuro cercano recibir al primer ministro de Israel, Bibi [Benjamín] Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun”, ha anunciado el presidente de EE UU en la plataforma Truth Social con sus habituales mayúsculas.

Trump recibió en la Casa Blanca a los embajadores israelí y libanés en Washington en una reunión a la que también asistieron el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el embajador de EE UU en Israel, el cristiano evangélico Mike Huckabee, así como su homólogo en Líbano, Michel Issa.

“¡Fue un Gran Honor ser participante en esta Reunión muy Histórica!”, concluye la publicación del presidente Trump.

La reunión, sorprendentemente expeditiva, se celebró en la Casa Blanca y no en el Departamento de Estado, donde tuvo lugar la previa.

El anuncio horas antes por parte de un alto funcionario de la Administración republicana de que el escenario se trasladaba a la residencia oficial, con la participación de Trump, hizo albergar esperanzas acerca de un posible acuerdo, que, visto a la luz del desarrollo de la tregua anterior, se antoja un nuevo parche más que una solución definitiva.