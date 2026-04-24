Petro llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 24/04/2026 a las 14h14
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Esta jornada arribó a Venezuela el presidente colombiano, Gustavo Petro, para reunirse en Caracas con Delcy Rodríguez, quien desde enero pasado ejerce la primera magistratura del país bolivariano.

El dignatario fue recibido en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, por una comitiva de alto nivel encabezada por el canciller venezolano, Yván Gil. Desde allí se desplazó al Palacio de Miraflores, donde fue recibido por Rodríguez.

En la víspera se instaló en Caracas la II Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela. En ese contexto, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, destacó los nexos históricos y de hermandad que existen entre los dos países, y reiteró la necesidad de profundizar la cooperación bilateral a partir del diálogo.

"Colombia y Venezuela no son solo países vecinos, son naciones hermanas unidas por la historia, por la cultura, por la geografía y, sobre todo, por sus pueblos", apuntó la alta funcionaria.oyectos.

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