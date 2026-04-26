Atacante en cena con Trump iba contra altos funcionarios de EEUU

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Publicado el 26/04/2026 a las 11h27
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El hombre armado que trató de irrumpir en el encuentro de gala del presidente estadounidense con la prensa "tenía como objetivo a miembros del Gobierno", según información "muy preliminar" de la investigación.

El hombre armado que intentó irrumpir ayer en el salón de un hotel en Washington, donde se celebraba la gala de corresponsales de la Casa Blanca, parecía apuntar contra altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, incluido "probablemente" el propio presidente, dijo el domingo el fiscal general interino de Estados Unidos.

Todd Blanche declaró a CBS News que información "muy preliminar" ha llevado a los investigadores a creer que el hombre, sobre el que pesan cargos federales, "tenía como objetivo a miembros del gobierno". El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, "no está cooperando activamente" con la investigación, dijo Blanche, quien se encontraba en el salón de baile del Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente Trump, que fue evacuado tras escucharse varias detonaciones, y cientos de otros dignatarios y periodistas.

El sistema de seguridad funcionó correctamente

El fiscal detalló que el sospechoso logró romper el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton de Washington por apenas "unos pocos metros" antes de ser interceptado por el Servicio Secreto. Según Blanche, el sistema de seguridad funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor. "No olvidemos que el sospechoso no llegó muy lejos. Apenas cruzó el perímetro y con apenas me refiero a unos pocos metros", dijo Blanche.

Las autoridades han reconstruido el trayecto del atacante, quien viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y de allí a Washington D.C., donde se registró en el hotel uno o dos días antes del evento. El sospechoso compró las dos armas que portaba en el ataque "en los últimos dos años", dijo Blanche. La evidencia inicial indica que actuó solo, pero esta interpretación podría cambiar a medida que los investigadores recaben más información, agregó.

Trump exige acelerar su salón de baile en la Casa Blanca

Trump exigió hoy la finalización inmediata del polémico salón de baile que ordenó construir en la Casa Blanca. En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el mandatario insistió en que el incidente, en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido, justifica la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó Trump. El mandatario arremetió contra la batalla legal que mantiene suspendidas las obras del proyecto de 400 millones de dólares, el cual supuso la demolición de la histórica Ala Este en octubre de 2025.

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