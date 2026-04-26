Varios gobiernos condenan el incidente en EEUU

Mundo
DW
Publicado el 26/04/2026 a las 7h59
ESCUCHA LA NOTICIA

Varios gobiernos se solidarizaron este sábado (25.04.2026) con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un incidente que se produjo en Washington durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El incidente se produjo cuando una persona con varias armas de fuego y cuchillos irrumpió en el hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la tradicional cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Tras oírse lo que parecían ser disparos fuera de la sala de baile donde se desarrollaba la cena, el Servicio Secreto evacuó rápidamente a Trump, que presidía el evento, a la primera dama, Melania Trump, así como al vicepresidente J.D. Vance.

Al respecto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo sentirse "aliviado" que la pareja presidencial estadounidense resultara ilesa en el incidente.

En un mensaje en sus redes sociales, Carney declaró: "Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama, y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington".

"La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente", añadió Carney.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios locales aseguran que el tirador es un hombre de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California y que ha sido detenido por las autoridades.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, informó que el sospechoso enfrenta dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. 

Sospechoso comparecerá el lunes ante un tribunal

Según detalló en una comparecencia ante los medios, el acusado comparecerá ante el tribunal federal el lunes y se prevé que se presenten cargos criminales adicionales. 

La fiscal fue contundente al afirmar que, según las investigaciones preliminares, el individuo tenía la "clara intención de causar el mayor daño posible".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo estar "profundamente conmocionado" por el tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales.

"Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar", expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente, ocurrido la noche del miércoles, de perturbador.

De su lado, Perú expresó "su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington", señaló un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La misma postura tuvo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que condenó el hecho y dijo: "Rechazamos el intento de agresión contra el presidente. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales".

También, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto al presidente Trump, y a su esposa, Melania, tras el tiroteo y afirmó que "la violencia no debe ser nunca el camino”.

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Bolivia “rechaza categóricamente todo acto de violencia”, dice el presidente tras hechos en Washington
2
La Fexco en marcha espera 400.000 visitas y $us 200 millones en negocios
3
Fexco 2026 Comercio, innovación y entretenimiento
4
Refuerzan la seguridad para los niños y conciertos en la Fexco 2026
5
Varios gobiernos condenan el incidente en EEUU

Lo más compartido

1
Hallan paquetes sospechosos en una unidad de la FELCN en Cochabamba
2
“¿Cómo estamos con el diésel hoy?”: Paz consulta en X e Hidrocarburos garantiza restablecer el abastecimiento
3
Presidente Paz se reunirá con gobernadores y alcaldes electos el 25 de mayo en Sucre
4
Desconocidos irrumpen en hangar vinculado a Marset, según el Ministerio de Gobierno
5
Aprehenden a siete policías por hallazgo de 12 paquetes, uno con droga, en recinto de la Felcn

Más en Mundo

25/04/2026
Trump evacuado tras escucharse detonaciones durante una cena
El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados rápidamente de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa...
Ver más
25/04/2026
Ataque terrorista en Colombia deja al menos siete fallecidos
Al menos siete personas murieron este sábado y 17 más quedaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios...
Ver más
Esta jornada arribó a Venezuela el presidente colombiano, Gustavo Petro, para reunirse en Caracas con Delcy Rodríguez, quien desde enero pasado ejerce la primera magistratura del país bolivariano.
Ver más
24/04/2026
Petro llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado ayer que Israel y Líbano han acordado prorrogar tres semanas el alto el fuego después de reunirse con representantes de ambos países en la Casa...
Ver más
24/04/2026
Israel y Líbano pactan extender el alto el fuego por tres semanas
Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es investigado por las irregularidades en las elecciones.
Ver más
23/04/2026
Fiscalía de Perú pide detener al organizador de comicios
Las fuerzas iraníes se han apoderado de dos barcos en el estrecho de Ormuz cuando Estados Unidos e Irán se duplicaron para imponer bloqueos separados de la vía navegable.
Ver más
23/04/2026
Irán afirma que es “imposible” abrir el estrecho de Ormuz
En Portada
26/04/2026 Cochabamba
La Fexco en marcha espera 400.000 visitas y $us 200 millones en negocios
La Fexco espera completar los 400.000 visitantes previstos para esta versión 2026 de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba que hoy ya va por su...
vista
26/04/2026 Mundo
Varios gobiernos condenan el incidente en EEUU
Varios gobiernos se solidarizaron este sábado (25.04.2026) con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un incidente que se produjo en Washington...
vista
25/04/2026 Economía
Transporte paceño anuncia bloqueos para el lunes y en Cochabamba siguen las filas
La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) convocó hoy a una marcha y bloqueo sectorial para el lunes 27 de abril tras advertir una falta de...
vista
25/04/2026 Mundo
Trump evacuado tras escucharse detonaciones durante una cena
El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados rápidamente de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa...
vista
26/04/2026 País
Bolivia “rechaza categóricamente todo acto de violencia”, dice el presidente tras hechos en Washington
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este sábado que su Gobierno “rechaza categóricamente todo acto de violencia”, luego de los hechos registrados esta...
vista
25/04/2026 Economía
YPFB aumenta despachos de diésel desde Palmasola hasta 4 millones de litros diarios
Desde la Planta de Palmasola, instalada en Santa Cruz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incrementó los despachos de diésel hasta 4 millones...
vista
Actualidad
Innovación, negocios y entretenimiento marcan la Fexco 2026, una feria que incorpora nuevos espacios y actividades para...
Ver más
26/04/2026 Cochabamba
Fexco 2026 Comercio, innovación y entretenimiento
La seguridad de los visitantes de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) es una prioridad de los...
Ver más
26/04/2026 Cochabamba
Refuerzan la seguridad para los niños y conciertos en la Fexco 2026
Varios gobiernos se solidarizaron este sábado (25.04.2026) con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un...
Ver más
26/04/2026 Mundo
Varios gobiernos condenan el incidente en EEUU
La Fexco espera completar los 400.000 visitantes previstos para esta versión 2026 de la Feria Exposición Internacional...
Ver más
26/04/2026 Cochabamba
La Fexco en marcha espera 400.000 visitas y $us 200 millones en negocios
Deportes
Con un gol en contra y el mérito de no rendirse, el plantel de San Antonio Bulo Bulo ayer remontó el marcador y venció...
Ver más
24/04/2026 Fútbol
Tres puntos para San Antonio Bulo Bulo por no rendirse ante Totora
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, lanzó ayer la...
Ver más
24/04/2026 Fútbol Int.
Domínguez propone ampliar los participantes en el Mundial 2030 y que “nadie se quede fuera”
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo...
Ver más
23/04/2026 Fútbol
Canciller de Bolivia y Chile se reúnen en la frontera antes de trasladarse a La Paz
Sufrió más de lo que esperaba y por la diferencia mínima, Always Ready le ganó a Oriente Petrolero por 1-0 ayer en El...
Ver más
23/04/2026 Fútbol
Always Ready sufre para vencer a Oriente Petrolero con lo mínimo
Tendencias
La compañía Apple anunció ayer lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo, cargo que ocupa desde 2011.
Ver más
21/04/2026 Tecnología
Tim Cook dejará el cargo de director ejecutivo de Apple
El espectacular éxito de la misión Artemis II de la NASA ahora ha preparado el escenario para el regreso de los Estados...
Ver más
19/04/2026 Tecnología
Audaz plan de la NASA: una base lunar con energía nuclear
Doble Click
La película nacional “La Hija Cóndor” llegará a las salas bolivianas el próximo 7 de mayo, precedida por una destacada...
Ver más
24/04/2026 Cultura
«La Hija Cóndor» llega a salas bolivianas el 7 de mayo con presencia en la escena global
El cortometraje animado “Tinku” conquistó su quinto galardón tras erigirse como el mejor de su categoría en el...
Ver más
24/04/2026 Cultura
El cortometraje animado “Tinku” conquista Rusia
La Granja Ecológica Polen, en Tiquipaya, acogerá este domingo (15:00) un concierto en vivo en la naturaleza, con el...
Ver más
23/04/2026 Cultura
Una experiencia musical inmersiva con la Orquesta Femenina Bolivia
El historiador Mariano Baptista Gumucio falleció ayer en La Paz a los 93 años tras una prolongada lucha contra una...
Ver más
22/04/2026 Cultura
Fallece el escritor, historiador y periodista Mariano Baptista Gumucio