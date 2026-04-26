Varios gobiernos condenan el incidente en EEUU

Varios gobiernos se solidarizaron este sábado (25.04.2026) con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un incidente que se produjo en Washington durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El incidente se produjo cuando una persona con varias armas de fuego y cuchillos irrumpió en el hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la tradicional cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Tras oírse lo que parecían ser disparos fuera de la sala de baile donde se desarrollaba la cena, el Servicio Secreto evacuó rápidamente a Trump, que presidía el evento, a la primera dama, Melania Trump, así como al vicepresidente J.D. Vance.

Al respecto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo sentirse "aliviado" que la pareja presidencial estadounidense resultara ilesa en el incidente.

En un mensaje en sus redes sociales, Carney declaró: "Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama, y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington".

"La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente", añadió Carney.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios locales aseguran que el tirador es un hombre de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California y que ha sido detenido por las autoridades.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, informó que el sospechoso enfrenta dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa.

Sospechoso comparecerá el lunes ante un tribunal

Según detalló en una comparecencia ante los medios, el acusado comparecerá ante el tribunal federal el lunes y se prevé que se presenten cargos criminales adicionales.

La fiscal fue contundente al afirmar que, según las investigaciones preliminares, el individuo tenía la "clara intención de causar el mayor daño posible".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo estar "profundamente conmocionado" por el tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales.

"Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar", expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente, ocurrido la noche del miércoles, de perturbador.

De su lado, Perú expresó "su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington", señaló un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La misma postura tuvo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que condenó el hecho y dijo: "Rechazamos el intento de agresión contra el presidente. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales".

También, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto al presidente Trump, y a su esposa, Melania, tras el tiroteo y afirmó que "la violencia no debe ser nunca el camino”.

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.