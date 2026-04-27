Trump dice atacante tenía motivaciones anticristianas, la investigación continúa

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Publicado el 27/04/2026 a las 8h12
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Al día siguiente del incidente de la cena de gala para los corresponsales extranjeros en EEUU que obligó a evacuar al presidente Donald Trump, se conoció que el detenido es una persona “muy perturbada” que había escrito un manifiesto en el que se ve que “odia a los cristianos”.

El hombre armado detenido el sábado en Washington tras intentar ingresar a la gala de la prensa a la que asistía el presidente estadounidense Donald Trump, que fue evacuado de emergencia durante el evento, escribió un manifiesto “muy anticristiano”, dijo ayer el mandatario al canal Fox News. “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, señaló el presidente Trump en una entrevista telefónica.

El mandatario describió al agresor, detenido y sobre el que pesan cargos federales, como una persona “muy perturbada” y un “tipo muy problemático”. “Ese tipo está enfermo”, sostuvo. Trump aseguró que la propia familia del atacante estaba al tanto de sus dificultades y tendencias violentas: “Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala”.

Según reveló ayer el New York Post, el detenido envió a sus familiares un extenso manifiesto apenas diez minutos antes del ataque, en el que identificaba como “objetivos” a los miembros del Gobierno y justificaba sus acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a permitir que un “pedófilo, violador y traidor” -una posible referencia al presidente Trump- actúe en su nombre.

En el documento de 1.052 palabras, obtenido por el rotativo neoyorquino, detalla una lista de prioridades para el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel. Además, se proponía minimizar las posibles víctimas colaterales.

El texto incluye una sección de “réplicas” a posibles objeciones. La primera objeción es: “Como cristiano, deberías poner la otra mejilla”

Las declaraciones de Trump coinciden con lo revelado este domingo por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien en declaraciones a la cadena NBC confirmó que el sospechoso probablemente tenía como objetivo principal al propio Trump.

El sospechoso, un hombre de 31 años llamado Cole T. A. viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington D.C., con escala en Chicago, y se alojó en el hotel del evento uno o dos días antes.

Aunque Trump hizo énfasis en el carácter “anticristiano” del sospechoso, Blanche se mostró más cauteloso, indicando que, si bien el análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque contra la Administración, la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas y el motivo sigue en análisis.

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