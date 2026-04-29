Atrapan a “El Jardinero”, posible nuevo jefe del Cartel de Jalisco X

El gobierno de México detuvo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los principales jefes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual era buscado por Estados Unidos con una recompensa de 5 millones de dólares.

El operativo, realizado en el estado de Nayarit, incluyó además la captura de su principal operador financiero y se concretó sin enfrentamientos armados ni víctimas, según informó el Gabinete de Seguridad.

Ciudad de México. A su llegada al Aeropuerto Internacional, fue escoltado por personal de la Marina y derivado en helicóptero a la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedó a disposición de la justicia.

La detención se produjo en las inmediaciones de la comunidad del Mirador durante un despliegue coordinado de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, que contaban con información de agencias estadounidenses.

Del operativo participaron más de 500 efectivos, seis helicópteros, cuatro aeronaves y sistemas de inteligencia.

Según fuentes oficiales, la captura fue el resultado de 19 meses de tareas de inteligencia, y permitió desarticular un esquema de seguridad integrado por unos 60 hombres armados que custodiaban al líder narco.

El sospechoso fue encontrado en una cabaña protegida por un dispositivo de seguridad con decenas de hombres armados y vehículos.

Según surge de un video que difundió la Semar, “El Jardinero” estaba escondido en un conducto de desagüe, donde intentó ocultar parte de su cuerpo al advertir que estaba rodeado.

Flores Silva, de 45 años, era considerado uno de los mandos regionales más relevantes del CJNG y figuraba entre los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido en febrero.

La muerte del líder del cartel desató una ola de violencia con ataques a comercios, quema de vehículos y bloqueos viales que, según reportes oficiales, dejó más de 70 muertos, incluidos 25 miembros de la Guardia Nacional.