Se publica una polémica foto de Trump con Carlos III: "Dos reyes"

Mundo
ANSA
Publicado el 29/04/2026 a las 13h53
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El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó con dureza a un post en redes sociales de la Casa Blanca que mostraba una imagen del presidente Donald Trump junto al rey Carlos III acompañada por la leyenda "Two Kings" (dos reyes) y el emoji de una corona.

En la foto se ve a Trump y a Carlos riendo en el South Lawn de la Casa Blanca. Newsom, posible candidato presidencial para 2028, sugirió una titulación alternativa: "Uno es el rey del Reino Unido y el otro es el rey de las tonterías (bullshit)".

La polémica se produce en un contexto de creciente tensión política. Manifestaciones bajo el lema "No Kings" han convocado multitudes en distintas ciudades de Estados Unidos tras la reelección de Trump, en protesta contra lo que los manifestantes consideran una deriva autoritaria del mandatario.

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