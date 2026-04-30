Estados Unidos realiza operaciones militares cerca de la isla cubana

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AGENCIAS
Publicado el 30/04/2026 a las 8h46
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Estados Unidos puso en marcha el ejercicio militar Flex2026 en zonas marítimas cercanas a Cuba, desplegando inteligencia artificial, drones y fuerzas navales convencionales desde Cayo Hueso. El objetivo declarado es probar capacidades tecnológicas avanzadas destinadas a enfrentar redes narcoterroristas, en medio de una escalada de actividades de vigilancia sobre la isla en las últimas semanas.

Según informó OnCuba News, medio digital especializado en temas cubanos, el Comando Sur de Estados Unidos diseñó estas maniobras para ampliar el rango de patrullaje marítimo frente a Cuba. Este nuevo despliegue coincide con reportes recientes sobre el aumento de medios de observación estadounidenses en los alrededores de la isla.

En días previos, plataformas satelitales y expertos en inteligencia han detectado la presencia de sistemas no tripulados, algunos de los cuales han operado durante varias horas en áreas al norte y sur del occidente cubano, realizando tareas de vigilancia y reconocimiento sobre corredores estratégicos.

La Marina estadounidense comunicó a través de X (antes Twitter) que “el futuro de la seguridad marítima se está desarrollando frente a las costas de Key West”. Explicó que el ejercicio Flex2026 integra en un entorno conjunto inteligencia artificial, vehículos no tripulados y fuerzas navales tradicionales.

El ensayo apunta a fortalecer la capacidad operativa para rastrear y desalentar actividades ilícitas en extensas zonas marítimas cercanas a Cuba.

El despliegue ocurre mientras la presencia de vehículos no tripulados estadounidenses recibe seguimiento mediático. Según OnCuba News, un dron de la Armada de Estados Unidos sobrevoló el Caribe cerca de Cuba la semana pasada, en una maniobra asociada a tareas de reconocimiento sobre corredores energéticos internacionales.

Esta actividad demuestra la función de vigilancia estratégica de largo alcance que Washington mantiene en la región, en un contexto marcado por el embargo petrolero impuesto a la isla.

El ejercicio coincide con recientes patrullajes aéreos de alto perfil. El 16 de abril, un dron MQ-4C Tritón completó una misión de más de seis horas a lo largo de la costa sur cubana, despegando desde Jacksonville, Florida. Según OnCuba News, la aeronave ejecutó patrones de espera frente a Santiago de Cuba y zonas cercanas a La Habana.

 

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