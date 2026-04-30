Trump advierte a Merz que no interfiera en la guerra contra Irán

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Deutsche Welle
Publicado el 30/04/2026 a las 18h56
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, que debería ocuparse más en "arreglar" su país "roto" y poner fin a la guerra en Ucrania, que en "interferir" en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

"El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia/Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!) y a arreglar su país, que está roto, especialmente en materia de inmigración y energía; y menos tiempo a interferir con aquellos que están eliminando la amenaza nuclear iraní", escribió el mandatario estadounidense en su red social, Truth Social.

Según Trump, los esfuerzos de EEUU por acabar con el programa nuclear de Teherán harán "del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro".

La víspera, el estadounidense anunció en Truth Social que su Gobierno "está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania" y agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Un día antes, Trump ya había respondido a las afirmaciones del canciller alemán de que la Administración estadounidense no tiene una estrategia de salida coherente del conflicto y que Teherán está "humillando" a Washington en las negociaciones de paz.

El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EEUU en la guerra contra Irán y de creer "que está bien que Irán tenga un arma nuclear", además de recalcar que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!".

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

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