Crucero afectado por brote de hantavirus busca dónde desembarcar

El MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de tres personas está considerando la posibilidad de desembarcar en Gran Canaria o en Tenerife para proceder allí a nuevos exámenes médicos, después de que Cabo Verde denegó la entrada al buque para proteger la "seguridad pública nacional".

"Se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque, donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos", ha informado en un comunicado la compañía propietaria de la embarcación, Oceanwide Expeditions, con sede en Países Bajos.

La empresa ha informado de que, tras los tres fallecimientos y el traslado de un pasajero a Sudáfrica para recibir tratamiento, tiene actualmente dos miembros de la tripulación –británico y neerlandés– con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, que "requieren atención médica urgente".

Oceanwide Expeditions señala que "se están realizando los preparativos para una posible repatriación médica y los siguientes pasos" pero recalca que el desembarque de los pasajeros, la evacuación médica y los exámenes médicos "requieren el permiso y la coordinación de las autoridades sanitarias locales", quienes han visitado el buque y evaluado la situación.

"Oceanwide Expeditions está colaborando estrechamente con las autoridades locales e internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (RIVM) de Países Bajos, las embajadas pertinentes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos", ha explicado.

Casi 150 personas a bordo

La compañía señala además que a bordo se están aplicando "estrictas medidas de precaución, entre las que se incluyen aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico", y que todos los pasajeros están al tanto de la situación y "recibiendo apoyo". 149 personas de 23 nacionalidades diferentes se encuentran a bordo, entre los que se encuentran 14 españoles, según la operadora neerlandesa.

El buque MV Hondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el domingo que al menos seis afectados –tres muertos y tres enfermos– habían sido registrados hasta entonces.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.