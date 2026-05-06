Lula viaja a EEUU para su primera visita oficial a Trump

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, viajó este miércoles a Washington para dialogar con el presidente estadounidense Donald Trump sobre temas delicados, con el objetivo de mejorar su imagen en Brasil de cara a las elecciones de octubre.

Lula y Trump son ideológicamente opuestos y han mantenido una relación tensa. Su reunión de este jueves será apenas su segundo encuentro oficial desde que mantuvieron conversaciones en Malasia el año pasado.

Se espera que los líderes discutan la cooperación contra el crimen internacional y un posible acuerdo de colaboración en minerales críticos, un asunto de interés geopolítico para Estados Unidos y que Brasil, dueño de las segundas mayores reservas del mundo, quiere usar para impulsar su industria.

Lula llega a la reunión políticamente debilitado tras una serie de derrotas en el Congreso. En las encuestas previas a las elecciones, se encuentra empatado con el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro.

El veterano político de izquierda busca un cuarto mandato no consecutivo.