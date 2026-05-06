Muere Ted Turner, fundador de la cadena CNN, a los 87 años

Ted Turner, el fundador de la popular cadena de noticias de 24 horas CNN, ha fallecido este miércoles a los 87 años en su casa cerca de Tallahassee, Florida.

Magnate de los medios, filántropo y ecologista, Turner creó en junio de 1980 una cadena de noticias durante 24 horas llamada Cable News Network (CNN), que revolucionaría la industria de la televisión por cable en Estados Unidos.

Turner anunció en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo.

El año pasado fue hospitalizado por un episodio de neumonía que logró superar tras una convalecencia en un centro de rehabilitación.

Tras dos divorcios, se casó en 2001 con la actriz Jane Fonda, ganadora de un Óscar.

Tenía cinco hijos de sus tres matrimonios.

Nacido en Cincinnati (Ohio) el 19 de noviembre de 1938, se trasladó a Atlanta para montar un imperio mediático con canales de noticias, cine, deportes y dibujos animados en un momento en que la industria del cable comenzaba a despegar.