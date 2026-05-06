Trump amenaza con bombardear Irán a una escala mucho mayor si no se alcanza un acuerdo de paz

Mundo
Xinhua
Publicado el 06/05/2026 a las 11h00
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy miércoles que si Teherán no acepta un acuerdo de paz con Washington, las fuerzas estadounidenses reanudarán los bombardeos "a un nivel e intensidad mucho mayores que antes".

"Suponiendo que Irán acepte dar lo que se ha acordado, lo cual es, quizá, una gran suposición, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán", escribió Trump en su red social Truth Social.

"Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes", añadió.

El martes, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que la operación militar Furia Épica ya había terminado.

"La operación ha terminado, Furia Épica, tal como el presidente notificó al Congreso, hemos terminado con esa etapa de ella", comentó Rubio a los reporteros.

También el martes, Trump señaló que el Ejército de Estados Unidos suspenderá por ahora su esfuerzo para guiar embarcaciones a través del estrecho de Ormuz mientras mantiene su bloqueo de los puertos iraníes, dado que "se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán".

Estados Unidos e Irán se están acercando a un memorándum de una página para poner fin a su guerra, informó hoy el medio de comunicación estadounidense en línea Axios.

Un posible acuerdo implicaría que Irán se comprometa a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear y que Estados Unidos acepte levantar las sanciones, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito a través del estrecho de Ormuz, agregó.

The New York Post informó hoy que Trump dijo que es "demasiado pronto" para comenzar a considerar conversaciones de paz cara a cara entre Estados Unidos e Irán, a pesar de los informes optimistas de que las dos naciones se estaban acercando a un posible marco para poner fin a su guerra.

 

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