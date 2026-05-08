Estados Unidos busca revocar la ciudadanía del exembajador Rocha, el espía que trabajaba para Cuba

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso judicial para revocar la ciudadanía de Víctor Manuel Rocha, exdiplomático estadounidense condenado por espionaje a favor de Cuba, luego de que admitiera haber actuado como agente encubierto para el régimen cubano durante más de cinco décadas. De prosperar la solicitud de la fiscalía, Rocha -actualmente recluido en una prisión federal de Florida- perdería no solo sus derechos de ciudadano sino también toda prueba documental de nacionalización, un desenlace que acentúa la magnitud del caso y sus consecuencias diplomáticas y legales.

La petición formal, presentada por fiscales federales ante una corte de Miami, sostiene que Rocha, originario de Colombia, habría obtenido fraudulentamente la nacionalidad estadounidense al ocultar sus vínculos con el partido comunista, negar actividades delictivas y jurar lealtad a Estados Unidos mientras actuaba simultáneamente como agente de inteligencia cubano.

En base al expediente, las autoridades detallan que el propio Rocha reconoció en un acuerdo de culpabilidad firmado en 2024 que comenzó a colaborar clandestinamente con los servicios secretos cubanos en 1973, cinco años antes de ser naturalizado como ciudadano estadounidense.

La solicitud de desnaturalización no solo implica invalidar la ciudadanía, sino además cancelar el certificado correspondiente y exigir la devolución de todos los pasaportes estadounidenses y documentos de identidad emitidos, según consta en la denuncia citada por NBC Miami. Actualmente, Rocha cumple una condena de 15 años de prisión federal en la cárcel FCI Coleman, ubicada en Florida central.

Rocha, de 75 años, ocupó cargos de alto nivel en el Departamento de Estado, integrando el Consejo de Seguridad Nacional entre 1994 y 1995 y desempeñándose como embajador de Estados Unidos en Bolivia entre 2000 y 2002. El proceso penal en su contra reveló que aprovechó su posición para beneficiar los intereses de Cuba dentro del aparato estatal estadounidense.



