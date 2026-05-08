Trump anuncia alto al fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania

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Deutsche Welle
Publicado el 08/05/2026 a las 19h44
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El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto al fuego de tres días a partir del sábado entre Ucrania y Rusia, un acuerdo que fue confirmado por ambas partes beligerantes.

Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones rusas del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo, pero ambos países se enfrentaron en las últimas horas.

"Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortal y difícil", escribió Trump en su plataforma Truth Social, a la vez que precisó que la tregua incluiría un intercambio 1.000 de prisioneros de cada país. La invaisón rusa está "cada vez más cerca", afirmó.

Rusia y Ucrania confirman el alto al fuego

Justo después de la publicación del mensaje del líder de la Casa Blanca, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ordenó al ejército no atacar el desfile previsto para el sábado en la plaza Roja de la capital rusa.

Por su parte, el asesor de política exterior del régimen ruso Yuri Ushakov declaró a periodistas que su país aceptaba la tregua. Moscú había amenazado con lanzar un ataque masivo en el corazón de Kiev si Ucrania interrumpía el desfile del 9 de mayo.

Las negociaciones se reanudaron esta semana entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida, Estados Unidos. Habían pasado a un segundo plano desde el inicio de la guerra contra el régimen islámico de Irán.

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