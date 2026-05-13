Rubio luce el famoso chándal de Nike, similar al que llevaba Maduro durante su detención

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha volado a China en el marco de la visita de Estado de Donald Trump a Pekín vistiendo el famoso chándal de Nike como el que llevaba el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su detención en enero.

"¡El secretario Rubio luciendo el Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", publicó en X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, junto con la foto.