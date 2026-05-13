Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing en la noche de hoy miércoles para realizar una visita de Estado a China.

Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, Trump permanecerá en China del 13 al 15 de mayo.

Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense a China en cerca de nueve años y la segunda realizada por Trump al país desde noviembre de 2017.

Los dos líderes sostendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre temas importantes relativos a las relaciones bilaterales, así como a la paz y el desarrollo mundiales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Trump fue recibido por el vicepresidente chino, Han Zheng, en el aeropuerto.