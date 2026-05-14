Aranceles, Taiwán y guerra en Irán: claves de visita de Trump a Xi

Los jefes de Estado de las dos mayores economías del mundo volverán a verse cara a cara, durante una visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping. El republicano arribó ayer a Beijing para una visita que se extenderá hasta este viernes. Se trata de una cita de alto riesgo en el que el comercio será un tema central, en medio de una pausada guerra arancelaria. Asimismo, la guerra de EE UU contra Irán, la venta de armas de Washington a Taiwán y los acuerdos en materia tecnológica y extractivista no solo marcarán la cita, sino que pueden desafiar el encuentro.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, detalló que Trump y Xi discutirán hoy la creación de una nueva Junta de Comercio para fomentar el diálogo entre sus naciones en materia económica, así como el impulso de sectores clave como la energía, la industria aeroespacial y la agricultura. Kelly aseguró que existe “una excelente relación” entre ambos mandatarios.

Desde el otro lado del océano Pacífico, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró que su Gobierno está dispuesto a colaborar con Estados Unidos, siempre que sea sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

El encuentro en Beijing marca el comienzo de lo que podría ser una serie de encuentros inusitadamente seguidos entre EE UU y China, cuyos líderes podrían verse hasta cuatro veces en ocho meses. Trump planea recibir este 2026 a Xi Jinping en la Casa Blanca, antes de que el republicano asista posiblemente a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en noviembre en Shenzhen, China. Además, el líder chino podría asistir a la cumbre del G20 el mes siguiente en el complejo turístico de Trump en Doral, Florida.

Durante su visita de 2017, Trump anunció acuerdos comerciales no vinculantes por valor de 250.000 millones de dólares, algunos de los cuales nunca se materializaron. Otra ronda de pactos anunciada en 2020, por un valor de 200.000 millones de dólares, tampoco llegó a concretarse en su mayoría no antes de que finalizara el primer mandato del republicano.

Será una reunión de alto riesgo la visita de Trump a la nación asiática.