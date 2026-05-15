La liberal Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez irán a la segunda vueta en el Perú

Mundo
INFOBAE
Publicado el 15/05/2026 a las 13h29
ESCUCHA LA NOTICIA

 Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con 2.877.678 votos, equivalentes al 17,18% de los sufragios válidos, según el conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La candidata de Fuerza Popular disputará la segunda vuelta del 7 de junio frente a Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, quien se impuso en un ajustado conteo que mantuvo en vilo al país durante días.

Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo, alcanzó 2.015.114 votos, el 12,03% de los votos válidos, y superó por un margen estrecho a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien quedó tercero con 1.993.904 votos (11,90%). La diferencia entre ambos fue de apenas 21.210 votos, una brecha que se fue definiendo a medida que el organismo electoral procesó las actas de las zonas altoandinas y rurales del sur del país, donde Sánchez concentró buena parte de su respaldo.

El desenlace de la carrera por el segundo puesto tardó días en resolverse. Con los primeros cómputos, López Aliaga llegó a superar el 14% y encabezó la disputa por el segundo lugar, pero la incorporación progresiva de actas del interior del país revirtió esa tendencia. Sánchez pasó del 8,5% en los retornos iniciales a más del 12% al final del conteo, una remontada que confirmó el patrón geográfico que ya había marcado la elección de 2021, cuando Castillo construyó su victoria precisamente en esas mismas regiones.

Detrás de los tres primeros, la contienda también fue disputada. Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, terminó cuarto con 1.837.517 votos (10,97%), seguido por Ricardo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras, con 1.698.903 sufragios (10,14%). Ambos candidatos estuvieron en la pelea por el segundo lugar durante las primeras horas del escrutinio, pero fueron perdiendo terreno a medida que avanzaba el cómputo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tras varias horas de diálogo, Fedecomin y Gobierno alcanzan acuerdos
2
Operativo por el asesinato de magistrado deja dos aprehendidos y el secuestro de una moto y un furgón
3
La relaciones entre Estados Unidos y China dependen de Taiwán
4
La liberal Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez irán a la segunda vueta en el Perú
5
Transporte pesado, turismo y aviación con pérdidas por bloqueos

Lo más compartido

1
COD bloquea el puente Huayculi en Quillacollo, en la vía al occidente del país
2
Tatiana Marset es internada en un hospital de Santa Cruz por una presunta pancreatitis
3
Se agrava tensión en La Paz con enfrentamientos, detenidos y heridos
4
PNUD y Gobierno presentan informe sobre el estado de la democracia en la región
5
Aranceles, Taiwán y guerra en Irán: claves de visita de Trump a Xi

Más en Mundo

15/05/2026
La relaciones entre Estados Unidos y China dependen de Taiwán
Los líderes de las dos principales superpotencias mundiales, Donald Trump (Estados Unidos) y Xi Jinping (China9, se han encontrado finalmente cara a cara en...
Ver más
14/05/2026
Xi y Trump acuerdan nueva relación China-EEUU
El presidente estadounidense visita Beijing acompañado de empresarios. El jefe de Estado chino le reiteró que “no hay ganadores en una guerra comercial”, en...
Ver más
El ministro de Asuntos Exteriores de la isla pidió que la oferta de Washington “sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias de un pueblo bajo asedio”.
Ver más
14/05/2026
Cuba se abre a ayuda de EEUU por $us 100 millones
Los jefes de Estado de las dos mayores economías del mundo volverán a verse cara a cara, durante una visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping.
Ver más
14/05/2026
Aranceles, Taiwán y guerra en Irán: claves de visita de Trump a Xi
Unos 80 de los 1.700 pasajeros tendrían gastroenteritis viral producida por un microorganismo llamado norovirus, que afecta a personas de cualquier edad y es muy frecuente en lugares cerrados como...
Ver más
13/05/2026
Confirman brote infeccioso en crucero en Burdeos
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha volado a China en el marco de la visita de Estado de Donald Trump a Pekín vistiendo el famoso chándal de Nike como el que llevaba el presidente...
Ver más
13/05/2026
Rubio luce el famoso chándal de Nike, similar al que llevaba Maduro durante su detención
En Portada
15/05/2026 País
Gobierno advierte que quienes busquen "romper el orden democrático" enfrentarán la ley
El Gobierno afirmó este viernes que existe un proceso de investigación "pormenorizado" de quienes están financiando "actos subversivos" dentro de las...
vista
15/05/2026 Cochabamba
Maestros rurales de Cochabamba bloquean vías a oriente, valle alto y occidente
Los maestros rurales y la Central Obrera Departamental (COD) retomaron este viernes el bloqueo de caminos cerrando vías estratégicas hacia el oriente, valle...
vista
15/05/2026 País
Admiten Acción Popular contra dirigentes de la COB por bloqueos y movilizaciones
La Sala Constitucional Segunda admitió una Acción Popular presentada contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) señalados por convocar a las...
vista
15/05/2026 País
Tras varias horas de diálogo, Fedecomin y Gobierno alcanzan acuerdos
El Gobierno y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) concluyeron cerca de las 03:00 de la madrugada una extensa reunión de diálogo en...
vista
15/05/2026 Seguridad
Operativo por el asesinato de magistrado deja dos aprehendidos y el secuestro de una moto y un furgón
De manera sorpresiva, la noche de este jueves el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desarrolló un operativo en Warnes por el asesinato del...
vista
15/05/2026 País
Evo: "Que me procesen, que me detengan, ojalá no me maten"
El expresidente Evo Morales rechazó este viernes las acusaciones del Gobierno en su contra suya y, además, alertó de que habría un plan para detenerlo con...
vista
Actualidad
En medio del bloqueo indefinido de carreteras por parte de sectores que piden su renuncia, el presidente Rodrigo Paz...
Ver más
15/05/2026 País
Paz advierte: “Esos del pasado que intentan destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno nacional presentaron este viernes el Informe...
Ver más
15/05/2026 País
PNUD y Gobierno presentan informe sobre el estado de la democracia en la región
El Gobierno afirmó este viernes que existe un proceso de investigación "pormenorizado" de quienes están financiando "...
Ver más
15/05/2026 País
Gobierno advierte que quienes busquen "romper el orden democrático" enfrentarán la ley
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) denuncia un grave deterioro institucional en el país tras el...
Ver más
15/05/2026 País
El CEDIB denuncia un grave deterioro democrático e institucional en el país
Deportes
“Todo el trabajo que realizamos no tiene valor, es muy complicado. Los atletas logramos que se escuche el Himno...
Ver más
15/05/2026 Multideportivo
Benita Parra, fondista cochabambina mira de reojo a Brasil tras recibir ofertas
Con un juego sólido, The Strongest ganó a Always Ready por 1-0 ayer en El Alto y pasó a ser líder solitario del...
Ver más
15/05/2026 Fútbol
Always Ready cayó en su casa contra The Strongest, el nuevo líder del torneo profesional
El ganador se clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 del próximo año, además recibirá un incentivo económico que...
Ver más
14/05/2026 Fútbol
La Liga Nacional Sub-19 de fútbol está en marcha y el ganador irá a la Libertadores
Bolívar empató con Nacional Potosí 1-1 ayer en La Paz. Los celestes volvieron a sufrir un sofocón ante el elenco...
Ver más
14/05/2026 Fútbol
Bolívar iguala con Nacional Potosí en el estadio Siles
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
La Clase de Piano de Emilio Aliss presenta hoy (19:30) el Concierto de Otoño 2026 en el auditorio del Centro Boliviano...
Ver más
15/05/2026 Cultura
Concierto de otoño: la Clase de Piano de Aliss vuelve al ruedo con fuerza
Del 28 al 31 de mayo, se desarrollará el Salar Internacional de Cine (SalarFF), una iniciativa que pretende posicionar...
Ver más
14/05/2026 Cultura
El Salar de Uyuni se transforma en el espejo del cine mundial
El actor británico Michael Pennington falleció el pasado 10 de mayo a los 82 años, según informó The Telegraph. No se...
Ver más
13/05/2026 Cine
Fallece Michael Pennington, villano de la Estrella de la Muerte en 'Star Wars'
El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un...
Ver más
13/05/2026 Cine
Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson