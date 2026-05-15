La liberal Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez irán a la segunda vueta en el Perú

Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con 2.877.678 votos, equivalentes al 17,18% de los sufragios válidos, según el conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La candidata de Fuerza Popular disputará la segunda vuelta del 7 de junio frente a Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, quien se impuso en un ajustado conteo que mantuvo en vilo al país durante días.

Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo, alcanzó 2.015.114 votos, el 12,03% de los votos válidos, y superó por un margen estrecho a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien quedó tercero con 1.993.904 votos (11,90%). La diferencia entre ambos fue de apenas 21.210 votos, una brecha que se fue definiendo a medida que el organismo electoral procesó las actas de las zonas altoandinas y rurales del sur del país, donde Sánchez concentró buena parte de su respaldo.

El desenlace de la carrera por el segundo puesto tardó días en resolverse. Con los primeros cómputos, López Aliaga llegó a superar el 14% y encabezó la disputa por el segundo lugar, pero la incorporación progresiva de actas del interior del país revirtió esa tendencia. Sánchez pasó del 8,5% en los retornos iniciales a más del 12% al final del conteo, una remontada que confirmó el patrón geográfico que ya había marcado la elección de 2021, cuando Castillo construyó su victoria precisamente en esas mismas regiones.

Detrás de los tres primeros, la contienda también fue disputada. Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, terminó cuarto con 1.837.517 votos (10,97%), seguido por Ricardo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras, con 1.698.903 sufragios (10,14%). Ambos candidatos estuvieron en la pelea por el segundo lugar durante las primeras horas del escrutinio, pero fueron perdiendo terreno a medida que avanzaba el cómputo.