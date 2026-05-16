Parlamentario iraní anuncia mecanismo para gestionar tráfico en Ormuz

Un alto cargo del Parlamento iraní anunció este sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

El diputado explicó que, en este proceso, solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán y que “se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”.

Azizi sostuvo que el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, “permanecerá cerrado a los operadores del llamado Proyecto Libertad”, lanzado por Estados Unidos el 4 de mayo para escoltar a los buques varados a través del estrecho debido al bloqueo iraní impuesto desde los primeros días de la guerra.