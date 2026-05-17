Trump advierte: "no quedará nada" si Irán no acepta acuerdo

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Publicado el 17/05/2026 a las 16h52
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto al fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques.

"Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido! —, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", escribió el mandatario en su red Truth Social. En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada. 

Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados "al día siguiente", una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones. "Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", dijo Trump. 

Además del mensaje, explícito, del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.

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