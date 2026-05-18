Trump advierte con retomar los ataques contra Irán por la demora en negociaciones de paz

Mundo
Redacción Central
Publicado el 18/05/2026 a las 8h14
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto al fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques, según DW.

“Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido! —, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió el mandatario en su red Truth Social. En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News.

Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados “al día siguiente”, una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones. “Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, dijo Trump.

Además del mensaje, explícito, del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.

El ejército israelí se encuentra en estado de máxima alerta ante una posible reanudación de los ataques contra Irán, según informó el domingo el diario israelí “Yedioth Ahronoth”, citando fuentes gubernamentales.

Según el informe, el Gobierno de Israel está a la espera de una decisión del presidente estadounidense. Se señaló que cada vez hay más indicios de que Trump ha llegado a la conclusión de que Teherán no está dispuesto a aceptar sus condiciones para poner fin a la guerra.

Yedioth Ahronoth informó que Estados Unidos e Israel se estaban preparando intensamente para una reanudación de las hostilidades. Mientras que el New York Times informó que el Pentágono se estaba preparando para reanudar la guerra porque no se habían alcanzado los objetivos originales de Washington, en particular sobre el programa nuclear de Teherán.

En paralelo, Irán advirtió ayer a Estados Unidos que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”, incluido escenarios “sorpresivos y devastadores”, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi. Esto después de nuevas amenazas del presidente Donald Trump, y en medio del estancamiento de las negociaciones de paz.

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