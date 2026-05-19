118 muertes: el ébola se expande en República Democrática del Congo

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 19/05/2026 a las 8h00
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El número de víctimas del brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue aumentando. El portavoz del gobierno, Patrick Muyaya, dijo ayer que hubo 118 muertes sospechosas, en comparación con 80 el viernes, sobre la base de la información del ministro de Salud, Roger Kamba, quien actualmente viaja en el suelo en Ituri.

Dos nuevas zonas de salud se ven afectadas en comparación con el balance del viernes.

Los nuevos hogares

Nyankunde, en el territorio de Irumu en Ituri, a 45 kilómetros al suroeste de Bunia, se ve afectado oficialmente. Se han confirmado dos casos en Katwa, en la ciudad de Butembo, en Kivu del Norte. Se reportó un caso en Goma, la capital de Kivu del Norte.

La epidemia ahora afecta a varias áreas geográficas distintas: Mongwalu, Rwampara, Bunia, Nyankunde en Ituri, así como Butembo-Katwa y Goma en Kivu del Norte.

Progresión rápida

El paso de 80 a 118 muertes sospechosas en tres días ilustra la velocidad de progreso de la epidemia. Estas cifras se refieren a muertes sospechosas, no solo a casos confirmados por laboratorio.

Butembo es una ciudad comercial de varios cientos de miles de habitantes en Kivu del Norte, ya duramente golpeada durante el brote de Ébola de 2018-2020. Goma, bajo la administración de la AFC/M23 desde principios de 2025, representa un importante nodo de tránsito regional en las fronteras de Ruanda y Uganda.

Contexto

El brote de ébola Bundibugyo, el decimoséptimo registrado en la RDC desde 1976, fue declarado el 15 de mayo. La secuenciación completa del genoma viral confirmó que es una variante genéticamente distinta de las epidemias anteriores de Bundibugyo de 2007 y 2012, provenientes directamente de un reservorio animal según el director del INRB Jean-Jacques Muyembe.

La Organización Mundial de la Salud declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública de interés internacional. Según Oxfam, el número total de muertos supera los 400 casos sospechosos y 89 muertes.

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