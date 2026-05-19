Putin llega a Pekín para reafirmar los lazos sino-rusos

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 19/05/2026 a las 23h32
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó la noche de este martes a Pekín para reunirse con su homólogo chino y "viejo amigo" Xi Jinping, con quien espera dejar en claro que sus lazos son inquebrantables pocos días después de la visita que hizo Donald Trump.

Putin llegó poco después de las 11:15 de la noche al aeropuerto internacional de la capital china donde una banda militar lo esperó para darle la bienvenida, según mostró la emisora estatal CCTV.

El viaje de Putin fue confirmado el viernes 15 de mayo, pocas horas después de que Trump concluyera una pomposa visita de Estado, la primera de un presidente estadounidense a China en casi una década, destinada a estabilizar sus crispadas relaciones.

En Pekín, Putin y Xi tienen previsto discutir cómo "fortalecer aún más" la asociación estratégica entre sus países e "intercambiar opiniones sobre temas internacionales y regionales clave", según un comunicado del Kremlin.

Sus lazos se han profundizado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. A partir de entonces, Putin ha visitado Pekín cada año.

Moscú se encuentra diplomáticamente aislada en la escena mundial y depende en gran medida de Pekín en lo económico, ya que China es ahora el principal comprador del petróleo ruso sancionado.

 

Cartas de felicitación

Antes de la visita, ambos líderes intercambiaron "cartas de felicitación" el domingo para conmemorar los 30 años de la asociación estratégica entre sus países.

Xi afirmó que la cooperación entre Rusia y China se ha "profundizado y consolidado continuamente", según los medios estatales chinos.

En un mensaje de video dirigido al pueblo chino difundido este martes, Putin dijo que las relaciones han alcanzado "un nivel verdaderamente sin precedentes" y que "el comercio entre Rusia y China sigue creciendo".

"Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal", añadió el líder ruso, sin mencionar a ningún tercer país.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
La UCB celebra 60 años del liderazgo académico y compromiso con el país
2
118 muertes: el ébola se expande en República Democrática del Congo
3
La UE llama “a la calma y al diálogo” en Bolivia
4
La Paz y El Alto, al borde del colapso por bloqueos, marcha y escasez
5
Fiscalía imputará a 28 de los 122 movilizados arrestados el lunes en La Paz

Más en Mundo

19/05/2026
118 muertes: el ébola se expande en República Democrática del Congo
El número de víctimas del brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue aumentando.
Ver más
18/05/2026
Trump advierte con retomar los ataques contra Irán por la demora en negociaciones de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto al fuego vigente desde principios de...
Ver más
La industria de cruceros enfrenta un escenario de alerta sanitaria global tras la detección simultánea de brotes de norovirus y casos vinculados a hantavirus en distintas rutas internacionales.
Ver más
17/05/2026
Cruceros enfrentan presión sanitaria tras propagación de virus a bordo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto al fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la...
Ver más
17/05/2026
Trump advierte: "no quedará nada" si Irán no acepta acuerdo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el domingo (17.05.2026) una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional", ante el nuevo brote de ébola causado por el...
Ver más
17/05/2026
OMS declara emergencia por brote de ébola en la RDC y Uganda
Un alto cargo del Parlamento iraní anunció este sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques...
Ver más
16/05/2026
Parlamentario iraní anuncia mecanismo para gestionar tráfico en Ormuz
En Portada
19/05/2026 País
Policía reporta 11 uniformados heridos tras hechos violentos en La Paz
El comandante departamental de la Policía, Juan Amílcar Sotopeña, informó sobre las personas retenidas tras los hechos de violencia ocurridos en el centro de...
vista
19/05/2026 País
Fiscalía imputará a 28 de los 122 movilizados arrestados el lunes en La Paz
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia hace seguimiento de esos casos y advierte que no va a “defender los actos delictivos”.
vista
19/05/2026 País
Marchas pacíficas en 3 ciudades piden paz y el cese de bloqueos
Cientos de ciudadanos se movilizaron en Cochabamba, La Paz y Sucre, la noche de este martes, reclamando el fin de las movilizaciones violentas y de la...
vista
19/05/2026 País
La UE llama “a la calma y al diálogo” en Bolivia
La representación oficial de la Unión Europea en La Paz y las embajadas de cinco de sus países miembros, los que tienen misiones diplomáticas permanentes en...
vista
19/05/2026 País
El Vicepresidente respalda protestas de la COB
“Cuando se persigue a dirigentes sociales en medio de una protesta, el mensaje que se envía es claro: ‘si reclamas, te callamos; si protestas, te perseguimos...
vista
19/05/2026 País
Bloqueadores en Huayllani amenazan a personal de salud con quemarlos
Eran cinco, tres médicos y dos enfermeras que se desplazaban en una ambulancia después de salir de un hospital. Un vehículo policial que pasaba cerca los puso...
vista
Actualidad
Cientos de ciudadanos se movilizaron en Cochabamba, La Paz y Sucre, la noche de este martes, reclamando el fin de las...
Ver más
19/05/2026 País
Marchas pacíficas en 3 ciudades piden paz y el cese de bloqueos
“Quienes perdieron abrumadoramente en las urnas en Bolivia el año pasado están tratando de derrocar al presidente Paz,...
Ver más
19/05/2026 País
Vicecanciller de Trump compromete firme apoyo de EEUU al Gobierno
Los acusan de mentir y les recomiendan qué informar. Uno de ellos afirmó que los dirigentes de la COD de La Paz y de la...
Ver más
19/05/2026 País
Líderes sindicales cuestionan el trabajo de periodistas
Los primeros mandatarios de Rusia y China tienen previsto discutir cómo "fortalecer aún más" la asociación estratégica...
Ver más
19/05/2026 Mundo
Putin llega a Pekín para reafirmar los lazos sino-rusos
Deportes
A pesar de la lluvia y tener a todo el público en su contra, Hugo Dellien protagonizó una gran remontada en cada set...
Ver más
19/05/2026 Tenis
Tenis: Hugo Dellien protagoniza una épica remontada y avanza en el Roland Garros
Bolívar, de Bolivia, enfrentará a Fluminense, de Brasil, hoy en Río de Janeiro en partido válido para la quinta fecha...
Ver más
19/05/2026 Fútbol
Copa Libertadores: Bolívar visita a Fluminense en Río de Janeiro con necesidad de ganar
Después de ocho días de intensa competencia de tenis, el sábado finalizó la décimo octava versión del torneo...
Ver más
19/05/2026 Tenis
Tenistas bolivianos lograron títulos en las categorías Sub-14 y 16 en damas
Un centenar de binomios dará vida este domingo al Rally Pre Oscar Crespo 2026, la antesala que comenzará a calentar...
Ver más
18/05/2026 Motores
Rugir de motores: 100 coches animarán este domingo el Pre Oscar Crespo 2026
Doble Click
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine
Una de mis primeras lecturas que quizá fueron un interesante detonante en el marco de las posteriores que vinieron, fue...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Las reflexiones bajo el molle de Alfredo Medrano