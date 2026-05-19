Putin llega a Pekín para reafirmar los lazos sino-rusos

El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó la noche de este martes a Pekín para reunirse con su homólogo chino y "viejo amigo" Xi Jinping, con quien espera dejar en claro que sus lazos son inquebrantables pocos días después de la visita que hizo Donald Trump.

Putin llegó poco después de las 11:15 de la noche al aeropuerto internacional de la capital china donde una banda militar lo esperó para darle la bienvenida, según mostró la emisora estatal CCTV.

El viaje de Putin fue confirmado el viernes 15 de mayo, pocas horas después de que Trump concluyera una pomposa visita de Estado, la primera de un presidente estadounidense a China en casi una década, destinada a estabilizar sus crispadas relaciones.

En Pekín, Putin y Xi tienen previsto discutir cómo "fortalecer aún más" la asociación estratégica entre sus países e "intercambiar opiniones sobre temas internacionales y regionales clave", según un comunicado del Kremlin.

Sus lazos se han profundizado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. A partir de entonces, Putin ha visitado Pekín cada año.

Moscú se encuentra diplomáticamente aislada en la escena mundial y depende en gran medida de Pekín en lo económico, ya que China es ahora el principal comprador del petróleo ruso sancionado.

Cartas de felicitación

Antes de la visita, ambos líderes intercambiaron "cartas de felicitación" el domingo para conmemorar los 30 años de la asociación estratégica entre sus países.

Xi afirmó que la cooperación entre Rusia y China se ha "profundizado y consolidado continuamente", según los medios estatales chinos.

En un mensaje de video dirigido al pueblo chino difundido este martes, Putin dijo que las relaciones han alcanzado "un nivel verdaderamente sin precedentes" y que "el comercio entre Rusia y China sigue creciendo".

"Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal", añadió el líder ruso, sin mencionar a ningún tercer país.