Colombia lamenta expulsión de su embajadora y dice que puede contribuir a una salida pacífica a los conflictos en Bolivia

Este miércoles se desarrolla la reunión del Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en este marco la representante de Colombia lamentó la expulsión de la embajadora de su país en Bolivia, que comunicó la Cancillería boliviana horas antes.

La representante colombiana señaló que la decisión "se aleja de las relaciones cercanas y fraternas que mantuvieron nuestras naciones".

Sin embargo, remarcó que "Colombia expresa su disposición de acompañar, si así es solicitado, el estricto respeto de la soberanía del pueblo boliviano, las iniciativas orientadas a contribuir a una salida pacífica y democrática, institucional y constitucional de la actual coyuntura", añadió.