EEUU imputa a Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar a estadounidenses

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Publicado el 20/05/2026 a las 14h04
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Estados Unidos imputó este miércoles a Raúl Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

La imputación de Raúl Castro se basa en un caso que se remonta a 1996, cuando dos aviones civiles pilotados por opositores a Fidel Castro fueron abatidos.

Una imputación contra el hermano del fallecido líder cubano Fidel Castro constituye un giro brusco en el marco de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Cuba sufre cortes constantes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por Donald Trump.

El presidente estadounidense ha repetido en varias ocasiones que quiere derrocar al gobierno comunista en Cuba.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano como presidente, supervisó el histórico acercamiento con Estados Unidos en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama, que Trump revocó más tarde.

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