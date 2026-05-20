Visita de Putin a China fortalecerá aún más los lazos, afirma portavoz de cancillería china

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, intercambiarán puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y la cooperación en diversos campos, y también sobre temas internacionales y regionales de interés mutuo, durante la venidera visita de Putin a China, adelantó hoy lunes un portavoz de la cancillería china.

Putin realizará una visita de Estado a China del 19 al 20 de mayo a invitación de Xi. Esta será la 25º visita del presidente Putin a China, señaló Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una rueda de prensa regular.

"Las dos partes tomarán esta visita como una oportunidad para seguir promoviendo el desarrollo de las relaciones entre China y Rusia a un nivel más alto, lo que inyectará una mayor estabilidad y energía positiva en el mundo", expresó Guo.