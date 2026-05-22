Donald Trump anuncia envío de 5 mil soldados adicionales a Polonia

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 22/05/2026 a las 8h56
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Por enésima vez el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado marcha atrás después de haber anunciado a bombo y platillo una decisión.

Había proclamado que retiraría tropas de Europa, como parte de sus medidas de represalia contra la OTAN por lo que considera falta de apoyo de los aliados.

Pero ahora el mandatario ha anunciado en redes sociales que enviará cinco  mil  soldados adicionales a Polonia.

En un comentario en su red social, Truth, el republicano ha citado su amistad con el presidente conservador nacionalista polaco, Karol Nawrocki, para anunciar el nuevo despliegue.

“Ante la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, al que me enorgulleció apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará cinco mil soldados adicionales” al país de Europa oriental, ha escrito.

Trump, que ha convertido en un lugar común sus improperios sobre la Alianza Atlántica y amenaza desde hace años con sacar a Estados Unidos de la organización, recibió a Nawrocki en la Casa Blanca en mayo del año pasado y le expresó su apoyo antes de las elecciones en las que el candidato conservador derrotó a su rival del partido centrista del primer ministro Donald Tusk.

La Administración del presidente republicano había anunciado la retirada de cerca de cinco mil soldados estadounidenses destinados en bases militares en Alemania a lo largo del próximo medio año. El Pentágono había descrito esa salida como una vuelta a los niveles previos a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Pero Trump había advertido que sacaría a miles de soldados estadounidenses de Europa como parte de una serie de medidas de castigo contra los aliados por considerar que no le habían respaldado como él esperaba en la guerra que ordenó lanzar contra Irán el 28 de febrero.

En el caso del recorte en Alemania, la decisión llegaba después de que el canciller Friedrich Merz hubiera criticado la gestión estadounidense de la guerra y hubiera opinado que Irán estaba “humillando” a Estados Unidos en Oriente Próximo.

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