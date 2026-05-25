Papa León XIV pide luchar contra el dominio de la IA
El papa León XIV pidió luchar contra el dominio de la inteligencia artificial (IA) en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la "deshumanización" y el concepto de "guerra justa".
El texto de 130 páginas, llamado Magnifica Humanitas (magnífica humanidad), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la IA en el medio ambiente.
"No podemos considerar a la IA como moralmente neutra", indica el sumo pontífice, que pide "desarmar" esta tecnología para "impedir que domine a la humanidad".
El papa denuncia también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos "no es prerrogativa de los Estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que de hecho determinan las condiciones de acceso".
Asimismo, critica las "nuevas formas de esclavitud" para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles "para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra casa común".
"En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras", un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna, advirtió.