Papa León XIV pide luchar contra el dominio de la IA

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Publicado el 25/05/2026 a las 11h19
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El papa León XIV pidió luchar contra el dominio de la inteligencia artificial (IA) en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la "deshumanización" y el concepto de "guerra justa".

El texto de 130 páginas, llamado Magnifica Humanitas (magnífica humanidad), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la IA en el medio ambiente.

"No podemos considerar a la IA como moralmente neutra", indica el sumo pontífice, que pide "desarmar" esta tecnología para "impedir que domine a la humanidad".

El papa denuncia también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos "no es prerrogativa de los Estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que de hecho determinan las condiciones de acceso".

Asimismo, critica las "nuevas formas de esclavitud" para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles "para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra casa común".

"En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras", un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna, advirtió.

 

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