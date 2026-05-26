EEUU ataca de nuevo a Irán a pesar de las negociaciones

Por primera vez en semanas, Estados Unidos atacó de nuevo a Irán este martes, un revés en los anunciados avances de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Irán no ha confirmado oficialmente la información, pero en una declaración difundida en la televisión estatal, el líder supremo Mojtaba Jamenei dijo que Washington está perdiendo influencia y que se aleja "cada día más de su antiguo estatus" en el golfo Pérsico.

"Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones", estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra.

Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, "no servirán más de escudo para las bases norteamericanas".

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de bloqueos y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, incluso sugirió un compromiso inminente durante el fin de semana. Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.

Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.