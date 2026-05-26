Encíclica de León XIV: la IA sirva a la humanidad, no al poder de pocos

“Magnifica humanitas” (Magnífica humanidad) es el título del documento de 83 páginas que condensa la primera encíclica del papa León XIV, publicada ayer. El pontífice abogó en su esperado pronunciamiento por una regulación “sólida” de la inteligencia artificial y por que sus desarrolladores prioricen el bien común antes que el lucro.

El texto de León XIV denuncia una “cultura del poder” que impulsa la carrera por la IA, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia.

Robert Francis Prevost, nombre de pila del líder de la iglesia católica, declaró que “no es permisible” confiar decisiones irreversibles y letales a los sistemas de IA, lo que supone una nueva incompatibilidad entre el papa estadounidense y la Administración de Donald Trump, que ha trabajado agresivamente para desregular el desarrollo de la inteligencia artifical, incluido el sector militar.

El líder del Vaticano también abordó uno de los efectos más sensibles del desarrollo de la Inteligencia Artificial: la sustitución de la mano de obra por operadores tecnológicos.

“La búsqueda de mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente puestos de trabajo, porque la persona humana es un fin, no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad humana y al bien común”, escribió el papa León XIV.

El texto de León XIV insta a pasar de las palabras a los hechos.

“No basta con invocar la ética en abstracto; se requieren marcos legales sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no eluda su responsabilidad”, escribió el papa, antes de añadir: “Una Inteligencia Artifical más moral no es suficiente si esa moralidad la determinan unos pocos”.

El pontífice sostuvo que la desinformación “encontró un poderoso amplificador” en la Inteligencia Artificial, gracias a su capacidad para “manipular contenido, imágenes y vídeos”, que conducen a la población a “perspectivas sesgadas o engañosas” de la realidad.