Irán firmará la paz solo si EEUU libera $ 24bn de activos congelados

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 27/05/2026 a las 9h15
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Irán firmará un acuerdo de paz con los Estados Unidos solo si se liberan $ 24bn (£ 17.8bn) en activos congelados.

Mohammad Bagher Ghalibaf, el principal negociador de Teherán, y Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, pronunciaron el ultimátum durante las reuniones con funcionarios de Qatar en Doha.

Insistieron en que la República Islámica no procedería con ningún acuerdo hasta que la mitad de los activos congelados, por valor de $ 12 mil millones, se transfieran cuando se anuncie el memorando de entendimiento, con el resto liberado durante los siguientes 60 días.

“Nuestra demanda es la liberación de los activos congelados, no en el futuro, sino en este momento”, dijo un funcionario iraní cercano a las negociaciones.

“No hay negociaciones posibles sin depositar los fondos bloqueados de Irán”.

Donald Trump ha sido advertido de que aceptar el acuerdo equivaldría a recompensar al régimen iraní y pagar para poner fin a una guerra que comenzó.

Los activos congelados que Irán quiere liberar incluyen los ingresos de las ventas de petróleo y gas que se han mantenido en bancos extranjeros durante años de sanciones de Estados Unidos. Los activos congelados de Irán, que en gran medida son en efectivo, pero también incluyen alguna propiedad, totalizan más de $ 100bn (£ 74.4bn).

Los fondos se mantienen principalmente en Corea del Sur, Qatar, Irak, Japón, Luxemburgo, Bahrein, Turquía y Alemania. Irán ganó el dinero, pero no pudo repatriarlo porque las restricciones bancarias internacionales hicieron que las transferencias fueran ilegales bajo las reglas del departamento de tesorería de EEUU.

Para liberarlo, Washington probablemente tendría que renunciar a las sanciones, garantizar la cooperación de gobiernos extranjeros y crear un mecanismo para garantizar que el régimen no use el dinero para reconstruir su programa nuclear o financiar representantes.

Una fuente del Golfo Pérsico involucrada en las negociaciones dijo a The Telegraph que las partes estaban discutiendo un “mecanismo complejo” para evitar que el dinero fuera directamente al régimen.

Transferir miles de millones en activos congelados antes de que Irán firme un acuerdo para frenar su programa nuclear de forma permanente sería una venta difícil con la base del presidente.

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