Hamás confirma que Israel mató a su nuevo líder militar en Gaza

Una procesión fúnebre de decenas de palestinos despidió ayer al jefe de las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás, Mohammed Odeh, quien murió en la víspera en un ataque aéreo israelí, pese al alto el fuego declarado en Gaza.

El grupo islamista lamentó la muerte de Odeh “junto con su esposa y dos de sus hijos” en lo que calificó de “traicionero atentado sionista contra una vivienda”, un bombardeo que, según fuentes médicas de la Franja, causó al menos cinco muertos y 12 heridos.

Por su parte, el ministro de Defensa del Estado de mayoría judía, Israel Katz, celebró que Odeh –quien, según el Gobierno de Benjamin Netanyahu, dirigía la división de inteligencia de Hamás en el momento de las masacres del 7 de octubre de 2023– fue “enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno”.

Desde que inició su brutal invasión en Gaza, Israel ha matado a más de 40 líderes y comandantes del grupo islamista.

Hace poco más de una semana, el predecesor de Odeh, Izz al-Din al-Haddad, murió en un ataque israelí contra un edificio de apartamentos.

Mientras Israel sigue descabezando, pese a la supuesta tregua, al liderazgo de Hamás y las negociaciones para avanzar en el plan de cese al fuego del presidente Donald Trump siguen estancadas. Abu Al-Abd Odeh, familiar del fallecido, indicó que los asesinatos de líderes no frenarán la resistencia y que “la lucha del pueblo palestino continuará en todos los niveles”.

Por otro lado, en su comunicado, Katz volvió sobre la idea de forzar la expulsión de palestinos fuera de Gaza, bajo el eufemismo de un plan de “emigración voluntaria”, y aseguró que se implementará “en el momento y de la manera adecuados”.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió ayer sobre un patrón “alarmante” de Israel en Gaza: el asesinato de civiles palestinos por el simple hecho de acercarse a la llamada “línea amarilla”, la frontera imaginaria cruzada por el Estado de mayoría judía sobre el territorio palestino y que delimita la zona de la Franja ocupada por las tropas israelíes.