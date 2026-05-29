Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos

Irán ha afirmado que todavía no ha llegado a un preacuerdo con EEUU para extender el alto el fuego durante 60 días, según la agencia Tasnim, vinculada al régimen de Teherán. Las fuentes consultadas por la agencia aseguran que la información de los medios occidentales es falsa y que, cuando se alcance un pacto, Irán lo comunicará.

“Contrariamente a lo que afirman algunas fuentes occidentales, según las cuales el texto del supuesto ‘memorando de entendimiento’ entre Irán y Estados Unidos ya está finalizado y solo se espera el anuncio de ambas partes, esto no es cierto y el texto aún no se ha finalizado”, aseveró la fuente.

Según la fuente, Teherán no ha informado al mediador pakistaní de que el texto está completo y notificará tanto al mediador como al público una vez lo esté.

“Hasta entonces, cualquier información procedente de fuentes occidentales sobre la finalización del asunto carece de absoluta validez”, concluyó.

Previamente, Axios reportó que equipos negociadores de Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero aún espera por la aprobación final del mandatario estadounidense Donald Trump.

El acuerdo estipularía, según el medio, que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz sería “sin restricciones”, sin peajes de parte de Irán, y el país persa tendría que retirar todas las minas de la vía marítima en un plazo de 30 días.

El país estodunidense, por su parte, también levantaría su bloqueo naval a Irán, pero solamente en proporción al restablecimiento del tráfico marítimo comercial, y se comprometería a negociar el alivio de las sanciones antiiraníes y la liberación de los fondos congelados, así como un mecanismo para ayudar a la República Islámica de Irán a empezar a recibir mercancías y ayuda humanitaria.

El documento también incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, mientras los primeros temas que se abordarían durante esos 60 días de tregua serían la eliminación de uranio altamente enriquecido de Irán y cómo abordar su programa de enriquecimiento.