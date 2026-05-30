Primera vuelta: Los colombianos eligen al sucesor de Gustavo Petro este domingo

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Publicado el 30/05/2026 a las 17h22
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Las elecciones de Colombia de este domingo 31 de mayo no solo definirán al presidente y vicepresidente para el período 2026-2030: también activarán descansos compensatorios remunerados para trabajadores del sector público y privado que actúen como jurados de votación o acudan a votar, con plazos distintos y soporte obligatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El beneficio más amplio corresponde a los jurados: un día completo de descanso remunerado que debe concederse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral, según la autoridad electoral.

Para quienes sufraguen, la ley prevé media jornada de descanso compensatorio remunerado dentro del mes siguiente a la votación. Ese plazo, de acuerdo con el análisis citado en el texto fuente, obliga a trabajador y empleador a coordinar la fecha de disfrute para no afectar la operación laboral.

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