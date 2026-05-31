Elecciones en Colombia: el desafío de gobernar después de Petro

“Quien gane la presidencia no podrá gobernar sin ceder poder”. Con esa advertencia, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, describe a Deutsche Welle el escenario que enfrentará el próximo presidente de Colombia: un país polarizado, con deterioro de la seguridad, crisis fiscal y un Congreso fragmentado.

Más de 41 millones de votantes elegirán hoy entre 14 candidatos al nuevo mandatario de Colombia. Si uno de los aspirantes consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio.

Tres candidatos concentran las mayores probabilidades de llegar al poder: Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico y heredero político de Gustavo Petro; Paloma Valencia, senadora uribista y representante de la derecha tradicional; y Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de ultraderecha que busca capitalizar el voto de descontento.

Ninguno parece cerca de ganar en primera vuelta. “Es altamente improbable que un candidato alcance 12 millones de votos”, dice Guzmán. Por eso, el escenario más probable sigue siendo un balotaje, posiblemente entre Cepeda y un candidato de la derecha.

Sin luna de miel

El próximo gobierno tampoco tendrá demasiado tiempo para acomodarse. “El entorno doméstico se asemeja a una policrisis y el gobierno no tendrá luna de miel, sino expectativas de mejoras inmediatas, algo que nadie puede realmente cumplir”, sostiene el director de Colombia Risk Analysis.

A quien llegue a la Casa de Nariño le espera además un escenario complejo: crecimiento económico moderado, profundas desigualdades sociales y un clima político cada vez más tensionado, señala Ricardo García Duarte, politólogo y exrector de la Universidad Distrital de Bogotá.

“En Colombia no siempre coinciden el color ideológico del Gobierno y las mayorías parlamentarias”, explica. Por eso, subraya, será muy necesaria “la capacidad para la construcción de consensos”.

En ese contexto, el enfoque frente a la seguridad y los diálogos de paz también variaría según quién llegue al poder.

Modelos en pugna

“Si gana la derecha, se espera un giro hacia la confrontación militar y el abandono de diálogos. Si gana la izquierda, tendrá un enfoque más pragmático frente a los diálogos de paz”, agrega Guzmán.

Cepeda representa justamente la continuidad —aunque con ajustes— del proyecto político iniciado por Petro. El senador y defensor de derechos humanos ha participado en distintos procesos de negociación con grupos armados y promete profundizar reformas sociales impulsadas por la izquierda.

Pero, según Viviana García Pinzón, investigadora bogotana del Arnold-Bergstraesser-Institutde Friburgo, enfrentaría enormes limitaciones. “El desafío para Cepeda es cómo continuar esa agenda amplia de reformas en un contexto donde las finanzas públicas están deterioradas y crece la inseguridad”, comenta.

Desde la derecha tradicional, Paloma Valencia promete recuperar el legado político del expresidente Álvaro Uribe. La senadora del Centro Democrático propone endurecer la política de seguridad y revertir parte de las reformas impulsadas tanto por Petro como por el acuerdo de paz con las FARC.

Sin embargo, García Pinzón advierte que el uribismo ya no tiene la capacidad de imponer su agenda legislativa como en el pasado. “Muchas de las reformas que quiere implementar requieren una mayoría en el Congreso que hoy no tiene”, sostiene.

El fenómeno más disruptivo de esta campaña es quizá Abelardo de la Espriella. El abogado y empresario, conocido por casos judiciales de gran repercusión mediática y por sus posiciones ultraconservadoras, busca capitalizar el malestar ciudadano con discursos de “mano dura”, nacionalismo y defensa de la familia.

Pero su principal debilidad podría ser justamente la falta de estructura política. “No tiene una base partidaria o de movimiento social que lo respalde”, señala García Pinzón, quien prevé fuertes choques entre un eventual gobierno suyo y el Congreso.