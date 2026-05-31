Elecciones en Colombia: el desafío de gobernar después de Petro

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 31/05/2026 a las 8h56
ESCUCHA LA NOTICIA

“Quien gane la presidencia no podrá gobernar sin ceder poder”. Con esa advertencia, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, describe a Deutsche Welle el escenario que enfrentará el próximo presidente de Colombia: un país polarizado, con deterioro de la seguridad, crisis fiscal y un Congreso fragmentado.

Más de 41 millones de votantes elegirán hoy entre 14 candidatos  al nuevo mandatario de Colombia.  Si uno de los aspirantes consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio.

Tres candidatos concentran las mayores probabilidades de llegar al poder: Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico y heredero político de Gustavo Petro; Paloma Valencia, senadora uribista y representante de la derecha tradicional; y Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de ultraderecha que busca capitalizar el voto de descontento.

Ninguno parece cerca de ganar en primera vuelta. “Es altamente improbable que un candidato alcance 12 millones de votos”, dice Guzmán. Por eso, el escenario más probable sigue siendo un balotaje, posiblemente entre Cepeda y un candidato de la derecha.

Sin luna de miel

El próximo gobierno tampoco tendrá demasiado tiempo para acomodarse. “El entorno doméstico se asemeja a una policrisis y el gobierno no tendrá luna de miel, sino expectativas de mejoras inmediatas, algo que nadie puede realmente cumplir”, sostiene el director de Colombia Risk Analysis.

A quien llegue a la Casa de Nariño le espera además un escenario complejo: crecimiento económico moderado, profundas desigualdades sociales y un clima político cada vez más tensionado, señala Ricardo García Duarte, politólogo y exrector de la Universidad Distrital de Bogotá.

“En Colombia no siempre coinciden el color ideológico del Gobierno y las mayorías parlamentarias”, explica. Por eso, subraya, será muy necesaria “la capacidad para la construcción de consensos”.

En ese contexto, el enfoque frente a la seguridad y los diálogos de paz también variaría según quién llegue al poder.

Modelos en pugna

“Si gana la derecha, se espera un giro hacia la confrontación militar y el abandono de diálogos. Si gana la izquierda, tendrá un enfoque más pragmático frente a los diálogos de paz”, agrega Guzmán.

Cepeda representa justamente la continuidad —aunque con ajustes— del proyecto político iniciado por Petro. El senador y defensor de derechos humanos ha participado en distintos procesos de negociación con grupos armados y promete profundizar reformas sociales impulsadas por la izquierda.

Pero, según Viviana García Pinzón, investigadora bogotana del Arnold-Bergstraesser-Institutde Friburgo, enfrentaría enormes limitaciones. “El desafío para Cepeda es cómo continuar esa agenda amplia de reformas en un contexto donde las finanzas públicas están deterioradas y crece la inseguridad”, comenta.

Desde la derecha tradicional, Paloma Valencia promete recuperar el legado político del expresidente Álvaro Uribe. La senadora del Centro Democrático propone endurecer la política de seguridad y revertir parte de las reformas impulsadas tanto por Petro como por el acuerdo de paz con las FARC.

Sin embargo, García Pinzón advierte que el uribismo ya no tiene la capacidad de imponer su agenda legislativa como en el pasado. “Muchas de las reformas que quiere implementar requieren una mayoría en el Congreso que hoy no tiene”, sostiene.

El fenómeno más disruptivo de esta campaña es quizá Abelardo de la Espriella. El abogado y empresario, conocido por casos judiciales de gran repercusión mediática y por sus posiciones ultraconservadoras, busca capitalizar el malestar ciudadano con discursos de “mano dura”, nacionalismo y defensa de la familia.

Pero su principal debilidad podría ser justamente la falta de estructura política. “No tiene una base partidaria o de movimiento social que lo respalde”, señala García Pinzón, quien prevé fuertes choques entre un eventual gobierno suyo y el Congreso.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Elecciones en Colombia: el desafío de gobernar después de Petro
2
YPFB niega acusaciones de un video viral y afirma que el combustible importado es de buena calidad
3
Comisión del Diálogo cita a un encuentro y luego lo suspende
4
Benita Parra logra medalla de bronce y bate el récord nacional de los 5.000 metros en Perú
5
La Fundación Unir rescata el concepto de “proventividad” para los conflictos

Más en Mundo

31/05/2026
Gustavo Petro: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado este domingo que no acepta los resultados del preconteo electoral que sitúa al candidato...
Ver más
31/05/2026
Colombia: De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta, según datos preliminares
Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo 31 de mayo en las elecciones presidenciales que definirán al próximo...
Ver más
Las elecciones de Colombia de este domingo 31 de mayo no solo definirán al presidente y vicepresidente para el período 2026-2030: también activarán descansos compensatorios remunerados para...
Ver más
30/05/2026
Primera vuelta: Los colombianos eligen al sucesor de Gustavo Petro este domingo
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que se prepara para tomar su "decisión final" sobre un posible acuerdo con Irán.
Ver más
29/05/2026
Trump se prepara para tomar "su decisión final" sobre Irán
Estados Unidos designó al Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil, como Terroristas Globales Especialmente...
Ver más
29/05/2026
EE. UU. designa al PCC y al Comando Vermelho como terroristas globales
Irán ha afirmado que todavía no ha llegado a un preacuerdo con EEUU para extender el alto el fuego durante 60 días, según la agencia Tasnim, vinculada al régimen de Teherán.
Ver más
29/05/2026
Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos
En Portada
31/05/2026 País
Gobierno convoca al diálogo este lunes para intentar levantar los bloqueos en San Julián
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua convocó nuevamente a los sectores movilizados y autoridades del municipio de San Julián a una reunión de...
vista
31/05/2026 País
La COB y sectores movilizados deciden no ir al diálogo, pero anuncian corredor humanitario
En su ampliado de este domingo, la Central Obrera Boliviana (COB) decidió seguir las medidas de presión en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz,...
vista
31/05/2026 País
Iglesia llama al diálogo, la reconciliación y a mantener la unidad entre bolivianos
Este domingo, Mons. Giovani Arana, obispo de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), hizo un llamado al diálogo, la paz, la...
vista
31/05/2026 Seguridad
Aprehenden a un hombre con más de Bs 190 mil en Parotani; no pudo justificar el origen del dinero
Un hombre fue aprehendido este sábado en el sector de Parotani, tras ser encontrado en posesión de más de 190 mil bolivianos que no pudo justificar ante los...
vista
31/05/2026 País
YPFB niega acusaciones de un video viral y afirma que el combustible importado es de buena calidad
El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca, afirmó Bolivia importa combustible de buena calidad y con filtros que garantizan los estándares requeridos.
vista
31/05/2026 Seguridad
Dejan carteles con mensajes para Evo Morales en diferentes zonas de Cochabamba
En el kilómetro 7 de la avenida Villazón, Cochabamba, aparecieron carteles con mensajes dirigidos al expresidente Evo Morales, generando preocupación en un...
vista
Actualidad
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado este domingo que no acepta los resultados del preconteo...
Ver más
31/05/2026 Mundo
Gustavo Petro: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo"
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llevó este domingo alimentos para los policías y militares que se...
Ver más
31/05/2026 Cochabamba
Alcalde Reyes Villa entrega alimentos a policías y militares que resguardan Parotani
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua convocó nuevamente a los sectores movilizados y autoridades del...
Ver más
31/05/2026 País
Gobierno convoca al diálogo este lunes para intentar levantar los bloqueos en San Julián
Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo 31 de mayo en las elecciones...
Ver más
31/05/2026 Mundo
Colombia: De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta, según datos preliminares
Deportes
La atleta cochabambina cumplió una excelente carrera y consiguió la medalla de bronce en los 5000 metros en el...
Ver más
31/05/2026 Multideportivo
Benita Parra logra medalla de bronce y bate el récord nacional de los 5.000 metros en Perú
El II Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo se celebró con gran éxito en Lima, Perú, desde el viernes 22 hasta...
Ver más
31/05/2026 Multideportivo
Rodrigo Pérez Méndez brilla en el II Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo en Lima
El París Saint-Germain volvió a escribir una página histórica en Budapest. Tras empatar 1-1 con Arsenal en los 90...
Ver más
31/05/2026 Fútbol
El PSG de Luis Enrique es nuevamente rey absoluto de la Liga de Campeones
En esta temporada, los representantes bolivianos cumplieron muy malas campañas en las fases de grupos de la Copa...
Ver más
31/05/2026 Fútbol
Mala campaña de bolivianos en torneos internacionales
Tendencias
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
Ver más
25/05/2026 Medio Ambiente
Un estudio con 4.600 fotos revela hábitos del perro fantasma en Bolivia
Doble Click
El ámbito artístico y cultural del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Amanda Tomsich...
Ver más
31/05/2026 Cultura
Fallece Carmen Amanda "Melo" Tomsich, pionera y maestra de la danza contemporánea
La poesía vuelve a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Filsc),...
Ver más
31/05/2026 Cultura
36 poetas de 10 países y 18 nuevos libros de poesía en la Feria del Libro de Santa Cruz
Es mi deber advertirles que lo que van a leer son algo más que cuentos; son un regalo sí, pero son un presente griego.
Ver más
31/05/2026 Cultura
Presagios, de Juan Carlos Salazar: algo más que cuentos, un regalo
La Coral Boliviana vuelve con rock. Después de su exitoso concierto de rock-coral el año pasado, la agrupación presenta...
Ver más
31/05/2026 Cultura
“We Will Choir You”: Queen, como nunca antes lo escuchaste