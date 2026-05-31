Gustavo Petro: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo"

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Publicado el 31/05/2026 a las 21h38
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado este domingo que no acepta los resultados del preconteo electoral que sitúa al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, como ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales, frente al izquierdista Iván Cepeda, respaldado por el dirigente.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista (dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, involucrada en el proceso) porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", ha señalado el inquilino de la Casa de Nariño en un mensaje en redes.

Defendiendo así que "el conteo transmitido no tiene fuerza vinculante" y que "sus datos no son norma pública", Petro ha señalado que "hay dos censos en este momento", el "oficial" y "el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales".

A renglón seguido, el mandatario latinoamericano ha sostenido que "las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes", por lo que, ha remarcado, "los resultados vinculantes" que "atenderá y aceptará" son "los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República".

No se trata de la primera vez que Petro presenta objeciones sobre el proceso citando en concreto a los hermanos Gutiérrez, dueños de la empresa Thomas Greg & Sons --fundada en 1960 por su padre--, una de las nueve empresas que forman parte de la Unión Temporal Integración Logística Electoral, consorcio que ha prestado asistencia electoral desde 2007 y que recibió la adjudicación de la logística y el soporte tecnológico de las elecciones de 2026.

La empresa estuvo involucrada en una de las mayores polémicas del mandato de Petro, marcado por múltiples nombramientos y destituciones en el Ministerio de Exteriores por la adjudicación de la emisión de pasaportes. En 2024, el entonces titular de la cartera Álvaro Leyva fue suspendido de su cargo tras considerar la Fiscalía General que se habría extralimitado en sus funciones al evitar en dos instancias conceder la adjudicación a Thomas Greg & Sons pese a que la empresa cumplía los requisitos.

Durante su suspensión asumió el liderazgo de la cartera Luis Gilberto Murillo, hasta que en enero de 2025 lo relevó Laura Sarabia tras una crisis diplomática con Estados Unidos. Poco después, Sarabia anunció la renovación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para ampliar casi un año más el acuerdo para pasaportes, pero quedó públicamente desautorizada por Presidencia, que optó en cambio por la elaboración de documentos a través de Portugal.

 

 

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