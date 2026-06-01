Irán paraliza negociaciones de paz con EEUU por ataques al Líbano

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Deutsche Welle
Publicado el 01/06/2026 a las 18h16
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La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, aseguró este lunes que el Gobierno de Teherán paralizó las negociaciones de paz con EEUU por los ataques israelíes contra el Líbano, y agregó que mientras no terminen las hostilidades en ese país de Medio Oriente, objeto de una dura ofensiva de Israel, "no habrá diálogo” para poner fin al conflicto.

"El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con EEUU) a través de un mediador, dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, indicó el medio. También la televisión estatal iraní informó, sin entregar más detalles, que la probabilidad de que el cese de las hostilidades llegara a su fin era muy alto si continuaban los ataques contra Líbano.

Las autoridades iraníes han insistido a lo largo de la jornada que el alto al fuego en vigor con EEUU desde el 8 de abril incluye al Líbano, donde Israel bombardea posiciones que vincula con Hezbolá. "El alto al fuego entre Irán y EEUU es, sin lugar a dudas, un alto al fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, escribió en X (Twitter) el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi.

 

Un frente, todos los frentes

Para Araqchi, la violación del alto al fuego establecido el 8 de abril "en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes”, y agregó que "EEUU e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”.

Poco antes el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que EEUU e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe. "Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró en X esta mañana.

Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra. A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

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