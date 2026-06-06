El papa León XIV es recibido por los Reyes de España en su visita a Barcelona y Canarias

Los reyes Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron este sábado al papa en el Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia de bienvenida de la primera visita de León XIV a España.

Felipe VI y la reina Letizia saludaron al pontífice a pie del coche, y ya en la Plaza de la Armería, lo hicieron sus hijas, que estaban en la tribuna de honor. En el Palacio Real también se encontraban otras autoridades, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán.

El papa llegó en vehículo cerrado, saludando desde la ventanilla a las personas congregadas para recibirle a su llegada al Palacio, donde el coche papal fue escoltado por decenas de guardias reales a caballo.

León XIV es el segundo papa recibido en el Palacio Real, que en 1982 acogió a Juan Pablo II en el primero de sus cinco viajes al país. Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía mantendrán un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del palacio y después el pontífice saludará a las autoridades en el salón del Trono.