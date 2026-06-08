Balotaje reñido en Perú por el estrecho margen que separa a Fujimori y Sánchez

Mundo
Redacción Central
Publicado el 08/06/2026 a las 8h09
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Perú vivió ayer un balotaje muy reñido entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) debido al ajustado margen de diferencia entre los dos candidatos en el resultado de boca de una y la misma tendencia se mantiene en el conteo rápido del organismo electoral.

El flash electoral de Ipsos 2026 mostró solo décimas de diferencia en los resultados a boca de urna, lo que supone un empate estadístico, según Alfredo Torres, presidente de Ipsos: Keiko Fujimori obtuvo 50,7% y Roberto Sánchez 49,3%. Por su parte, el flash electoral de Datum indicó que Fujimori alcanzó 50,53% y Sánchez 49,47%. Estos resultados, difundidos a las 17:00 al cierre de mesas, reflejan una diferencia muy corta, por lo que se habla de un empate técnico.

Tras conocerse los primeros resultados a boca de urna, los dos candidatos reaccionaron con prudencia y pidieron esperar los resultados oficiales.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez. En tanto, que Roberto Sánchez, un psicólogo busca retomar el proyecto del expresidente Castillo.

Las mesas de votación cerraron a las 17:00 tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.

Tras una década de inestabilidad política, con caída récord de gobernantes desde 2016, unos 27 millones de electores estaban llamados a escoger presidente para un mandato de cinco años.

Quien resulte electo gobernará el país entre 2026 y 2031 y se convertirá en el décimo presidente de Perú en una década, periodo en el que hubo ocho mandatarios por una sucesión de destituciones, renuncias y golpes, marcando un escenario de inestabilidad constante en el sistema político.

Observadores

La misión de observación electoral en Perú de la Unión Europea (UE) constató que la jornada electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se desarrolló con normalidad, más allá de incidencias puntuales.

La jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, indicó que hubo algunos retrasos en la apertura de las mesas de votación, en una magnitud menor a la registrada en la primera vuelta, donde la falta de material electoral el 12 de abril causó grandes retrasos de varias horas en recintos electorales en Lima.

“Las votaciones se han desarrollado con tranquilidad. En algunos sitios ha habido retrasos, pero no retrasos grandes. Una vez que han abierto las mesas, todo ha fluido con bastante tranquilidad”, señaló Corrado en declaraciones a TV Perú.

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