Incautan en Chile 108 toneladas de droga impregnada en madera; sospechan que la carga salió de Bolivia

Este lunes, la Fiscalía, la Armada y Aduanas de Chile confirmaron la incautación de más de 100 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera.

El operativo conjunto se ejecutó en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.

El procedimiento cerró una investigación de seis meses. Durante ese tiempo se detectaron 45 contenedores que tienen entre su "procedencia Bolivia" con productos forestales impregnados químicamente con clorhidrato de cocaína y ketamina, reportó CNN Chile.

El cargamento tenía como destino mercados internacionales y buscaba usar a Chile como plataforma logística. Dentro de la investigación se dijo que el carmagento estaba destinado a 14 puertos, de diversas partes del mundo, principalmente de Europa, Estados Unidos y Oceanía.

Según explicó el fiscal regional Mario Carrera, "cada contenedor que se revisó no fue al azar sino que fue producto de la investigación previa que fuimos diseñando y que ha dado cierto estos frutos el día de hoy".

Respecto a las detenciones, el fiscal Carrera mencionó a La Tercera que "estamos trabajando con la Fiscalía de Bolivia".

"La Fiscalía de Bolivia sí ha practicado detenciones en base a los antecedentes que nosotros le hemos proporcionado en relación a las empresas que están participando o que para nosotros ya están con una marca en rojo, por ejemplo, y ciertos nombres también que se nos van repitiendo".

Las cargas "provenían desde Bolivia" y tenían como destino distintos mercados internacionales y, según estimaciones preliminares, el valor de la droga incautada supera los 8.300 millones de dólares en los mercados de destino, reportó el medio Publimetro.