Israel anuncia suspensión de ataques contra Irán por ahora y advierte contra ataques renovados

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció hoy lunes que, por ahora, Israel suspendió sus ataques contra Irán luego de que este país cesara sus ataques contra Israel.Sin embargo, advirtió que Israel responderá enérgicamente si Teherán reanuda sus ataques.

Irán lanzó misiles contra Israel este domingo 7 de junio y amenazó con "golpes más duros" si el Ejército israelí mantiene sus ataques en Líbano. Donald Trump se refiero a los ataques y le señaló a Teherán: " Ya dispararon sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y lleguen a un acuerdo". Horas antes, el presidente estadounidense había defendido la idea de ataques “quirúrgicos” contra la milicia chií libanesa Hezbolá. Mientras, Israel atacó centros de mando “terroristas” en los suburbios del sur de Beirut, según DW.