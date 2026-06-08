Xi en Corea del Norte promete llevar relación a nuevo nivel

Durante décadas, China ha sido el principal aliado comercial de Pyongyang. Asimismo, ha proporcionado un apoyo económico y diplomático crucial al país, sometido a múltiples sanciones internacionales.

A su llegada al aeropuerto, Xi y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos por el líder norcoreano, Kim Yong-un, y su esposa Ri Sol Ju, entre vítores y una alfombra roja flanqueada por soldados, según medios estatales chinos. En algunas calles de la capital también se podían ver banderas norcoreanas y chinas ondeando lado a lado.

Propuesta para desarrollar relaciones bilaterales

El de Corea del Norte es el primer viaje al extranjero de Xi en 2026, quien, en las últimas semanas, ha recibido en Pekín a los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin.

Durante las conversaciones del lunes 8 de junio en Corea del Norte, Xi dijo estar dispuesto a trabajar juntos para llevar las relaciones entre sus países a un "nuevo nivel", informó la agencia estatal de noticias china Xinhua.

Concretamente, presentó cuatro propuestas para desarrollar las relaciones bilaterales, empezando por mantener los intercambios de alto nivel, con un refuerzo de los contactos en diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares para ganar "sabiduría y fuerza" para la mejora de lazos, según Xinhua.

Xi también abogó por elevar la cooperación en áreas como comercio, agricultura, construcción, ciencia y tecnología, atención médica y salud, e hizo un llamamiento a aprovechar la reapertura plena de los pasos fronterizos, y la reciente reanudación de vuelos civiles y trenes internacionales de pasajeros que conectan a ambas naciones.

En tercer lugar, pidió estrechar los lazos entre los pueblos mediante cooperación en educación, cultura, deportes y otros ámbitos. Como cuarto eje, Xi defendió enriquecer la coordinación estratégica bajo el principio de "equidad y justicia", con el que Pekín busca promover una gobernanza internacional "más justa y equitativa".